羽球一姊擔綱國安宣導片！戴資穎化身動漫主角　銳利殺球超帥氣

記者黃哲民、蔡怡萍／台北報導

為了宣導與捍衛國家安全議題，法務部調查局今年邀請了台灣羽球一姊「小戴」戴資穎，合作拍攝全新廣告短片，小戴以堅定語氣、帥氣殺球為國安議題發聲，希望呼籲民眾共同在這戰場「雙打出擊」，喚起社會對此的重視與守護。

▲羽球一姊戴資穎拍攝國安宣導短片。（圖／調查局提供，下同）



法務部調查局今（112）年國安宣導廣告短片，邀請到戴資穎擔綱演出，小戴在近年的羽球賽事屢傳佳績，根據世界羽球聯盟最新公布紀錄，剛奪下2023年台北羽球公開賽女單冠軍的戴資穎，目前不僅穩坐世界排名第4位置，更獲選讀者文摘最受信賴的體育名人，小戴比賽的風采、高超的球技及不服輸的精神，每每讓觀賽的民眾感動不已，更在國內掀起了一陣羽球熱！

調查局本次和小戴合作的影片風格再次做出突破，以青春活力的動漫方式結合科技感共同呈現，影片中將小戴的殺球、側身擊球、網前救球、扎實的腳步及銳利眼神，種種精彩片段，藉由影片風格表現得淋漓盡致，口白內容更將國安與羽球運動結合，強調防禦、反擊的重要性，透過小戴堅強的羽球實力，搭配愛國、愛台灣的形象，出演這次的國家安全宣導影片。

調查局局長王俊力表示，調查局的國安宣導型態一直力求改變及突破，無論是宣導影片的製拍，或是實體活動的內容，就是希望能夠透過活潑的宣導方式，引起民眾對國家安全議題的共鳴，產生共感；特別是影片最後，小戴熱切地呼籲，所有收看這支影片的人，都能和她共同在國家安全的戰場上一起「雙打出擊」！力求喚起每個影片觀看者，對於國家安全的重視。