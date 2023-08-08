黑橋牌聯手吳寶春　用職人精神淬出文化品味

▲吟月禮盒，高質感雙層禮盒搭配「白玉肉酥Q餅」、「臘香金月酥」中秋送禮展現好品味。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「黑橋牌」再次打破框架，2023年再度跨界聯名「世界麵包冠軍吳寶春」與府城崛起的「辛香職人-杜甲」攜手打造全新中秋禮盒與應景商品，獨創的口味與品質的堅持，要啟動大家味蕾的新感受。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲黑橋牌突破傳統月餅禮盒型態框架，跨界推出肉品搭配月餅的中秋禮盒。

「職人」們專注於擅長的領域，並且以最高標準要求自己，在他們身上都有著一生懸命，將一件事做到極致的共同特質，走過一甲子年歲出身府城的肉品專家「黑橋牌」便是秉持著這樣的職人精神，不僅要將肉品做到最好，更將台灣的節慶飲食文化融入品牌DNA中，讓「黑橋牌」不再只是做香腸的，而是能透過產品娓娓道來在文化底蘊中每個堅持堆疊而來的品牌故事。

「黑橋牌」指出，每一項產品也能夠經過時間的淬鍊與消費者的肯定。今年「黑橋牌」再次打破框架，跨界聯名「世界麵包冠軍吳寶春」與府城崛起的「辛香職人-杜甲」攜手打造全新中秋禮盒與應景商品，獨創的口味與品質的堅持，要啟動您味蕾的新感受。

今年「黑橋牌」與「吳寶春麥方店」的中秋聯名禮盒，以經典中式風味月餅為基礎，將食材重新拆解組合後打造出超越經典的高質感中秋月餅禮盒。新品-「臘香金月酥」獨門使用黑橋牌熱賣的廣式臘腸入餅；將臘腸一條條的切成小碎丁之後與細火慢燉滷肉以4:1的黃金比例一起翻拌。

師傅說：「臘腸丁不能太大也不能太小，太大會影響整體口感粗糙，搶掉整體風味，太小則沒有口感且吃不出臘腸的特色，分分毫毫都要拿捏得剛剛好。」而後用鬆軟細膩的去皮綠豆餡整個包覆為內餡，將之裹入吳寶春獨家傳統餅皮烘烤，經過10道工序的臘香金月酥整體口感清爽不油膩，綠豆餡與臘腸經烘烤反應後憑添了更有深度與層次的香氣，雅緻、細膩的口感值得您細細品味。

白玉肉酥Q餅中加入黑橋牌手炒肉酥，再融合屏東紅仁鴨蛋黃以及麻糬和紅豆沙餡，吃起來香甜軟Q，帶有迷人的鹹香風味。「詠吟月」禮盒時尚中帶著優雅的雙層包裝外觀搭配多款黑橋牌人氣商品、肉乾可供選擇，最適合有品味的你作為中秋節送禮的首選。

圖片1 : 黑橋牌再度聯手吳寶春推出詠▲吟月禮盒，高質感雙層禮盒搭配「白玉肉酥Q餅」、「臘香金月酥」中秋送禮展現好品味。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲條子肉乾結合杜甲香麻醬，單條包裝便於分享，是家人、三五好友團聚、出遊時最佳夥伴。。

▲黑橋牌與辛香職人杜甲聯手打造中秋限定香麻香腸，香麻而不辣是中秋烤肉最佳選擇。

中秋烤肉除了大家的心頭好-原味香腸之外，現在有更多的選擇。同為出身府城的「肉品專家-黑橋牌」與「辛香職人-杜甲」在今年中秋也聯合打造出屬於職人系的「香麻香腸」與「香麻條子肉乾」。香麻條子肉乾選用正統100%台灣豬肉以黑橋牌獨家工法16小時以上的醬汁醃漬與兩段式烘烤技術，加上杜甲以大紅袍、青花椒、醬豆瓣等嚴選辛香料調製而成香麻醬調味，其底蘊風味來源是來自於郫縣豆瓣的風味，鮮香回甘，令人再三回味，單條獨立包裝讓美味更便於輕鬆分享。而香麻香腸則是以黑橋牌的扛霸子原味香腸為基底，台灣豬肉鮮彈多汁的鮮美滋味佐上香麻醬底蘊，香麻而不辣，是中秋烤肉最佳主角的不二人選。