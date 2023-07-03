職人帶路旅行！宜蘭頭城「6條故事路徑」　串聯5鐵道、5漁村

▲串連宜蘭頭城6位在地職人，打造文化廊帶旅行路徑。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／宜蘭報導

跟著職人故事去旅行！「挺好Talk」近來結合宜蘭頭城6位職人的生活路徑，整合5鐵道、5漁村的特色，推出專屬宜蘭頭城的「廊帶行銷」觀光，包括跟走訪藝術巷、跟天公廟借膽、最美海景車站、探索龜山島文化、唸歌、衝浪、瑜伽等，重新詮釋宜蘭頭城之美。

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▲「挺好Talk Say頭城」打造文化廊帶旅行路徑，探索頭城老街文學巷、藝術巷等小徑。（圖／記者林育綾攝）

挺好Talk一直以「跟著故事去旅行」為核心，其中故事導演及策展人張幼霖此次與宜蘭縣政府合作，抵達台灣最北邊的開蘭第一城——頭城，尋找職人來串連在地旅遊資源、故事，深化頭城的文化歷史的底蘊，整合出專屬宜蘭頭城的「廊帶行銷」觀光特色。

▲▼蘭陽博物館館長陳碧琳，帶路走訪不同宮廟說在地文化。（圖／記者林育綾攝）

「挺好Talk Say頭城」從多元文化出發，其中「鐵道篇」由宜蘭縣立蘭陽博物館館長陳碧琳，向聽眾訴說台灣最多火車站的頭城，串起的生活與文化，還提到如果自己是列車駕駛員最喜歡這裡，因為一口氣能經過5個面向太平洋的「最美海景車站」。而身為宜蘭人、曾經是蘭陽戲劇團團員吳栯禔，以傳承「唸歌」為志業，用唸歌敘述蘭陽風情。

▲吳栯禔用「唸歌」敘述蘭陽風情。（圖／記者林育綾攝）

「里山篇」由長期投入梗枋里山環境、生態永續的卓志成，聊聊在梗枋古道、坪溪古道、石空古道的山林聚落文化。還有來自馬來西亞的馬國女孩馬素靈，當初來到宜蘭頭城換宿後，遇見現在的外國人老公，從此留下來一起探尋屬於「頭城的味道」，帶來頭城山海饗宴。

▲長期投入梗枋里山環境、生態永續的卓志成，聊聊在梗枋古道、坪溪古道、石空古道的山林聚落文化。（圖／記者林育綾攝）

「里海篇」由身為龜山島後裔的船長黃士洋，以「龜山朝日、魅力蘭海」為主題，談龜山島附近的捕魚文化與生態。另還有移居頭城6年的莊幼惠，運用自身生命經歷創造蘭海獨特美學，將衝浪、藝術、瑜珈與景觀進行新的詮釋。

▲龜山島後裔船長黃士洋，談龜山島附近的捕魚文化與生態。（圖／記者林育綾攝）



根據交通部觀光局2022年的調查指出，國人在國內的旅遊方式多數採「自行規劃行程旅遊」，總共占了90.6%，可看出多數人都是採自行前往旅遊目的地的方式，故此次「挺好Talk Say頭城 」首度推出與職人搭配的有聲版頭城介紹，同時還可搭配google地圖進行旅遊點的導航，讓民眾可藉此輕易地跟著職人去旅行。此外，線上的YouTube影片也讓民眾即時透過影音資料，更瞭解「頭城五漁鐵」的人文風貌。

▲▼在慶雲宮（天公廟），民眾還可以跟天公借膽。（圖／記者林育綾攝）



為迎接暑假，蘭陽博物館也推出「蘭博帶路 漫步頭城老街」活動，行程重點包含喚醒堂、和平街、南門福德祠、藝術巷、慶元宮與北門福德祠等，將由館長陳碧琳親自帶路，參與民眾可獲得頭城意象帆布袋、頭城文化地圖資料夾各一份。

▲▼蘭陽博物館也推出「蘭博帶路 漫步頭城老街」活動。（圖／記者林育綾攝）

而想品嚐專屬「頭城的味道」，GREEN KITCHEN綠廚推出「頭城山海饗宴」菜單，由馬素靈和她的來自瑞士的先生主廚共同設計，運用頭城當地食材－里海的海魚、有機菜園的野菜、雪山山泉醞釀的酒醋、山林間的野味，讓民眾感受頭城山林與海味在舌尖上跳動。

▲▼品嚐專屬「頭城的味道」，GREEN KITCHEN綠廚推出「頭城山海饗宴」菜單。（圖／記者林育綾攝）

此次串聯石城、大里、大溪、梗枋、外澳等，共5個漁村、5個車站、5個漁港，石城作為親子海洋體驗基地，大里化身為蘭調濱海藝術村，大溪是龜山島文化海鮮廚房，梗枋則為里山里海綠色旅遊基地，外澳將是3D極限運動基地，村村有特色，將宜蘭頭城打造為「台灣最美山海漁鐵博物館」，並透過「挺好Talk Say頭城」提供一個讓在地職人發光的平台。

▼影／「挺好Talk Say頭城」系列之一，宜蘭縣立蘭陽博物館館長陳碧琳介紹「文化廊帶」。

