好奇他們腦袋都裝什麼？「超有梗文具」幕後推手工作秘辛大放送

▲陪伴許多人長大的利百代文具，近來陸續推出超多有梗創意文具，這些都來自「文具開發設計師」以及整個團隊的努力。想知道設計師工作秘辛，即新聞「瞧百職」帶大家直擊。（圖／翻攝自影片，下同）

消費中心／綜合報導

回想一下小時候你都用哪些文具？身為台灣人一定都用過「利百代」經典文具！像是香味令人懷念的小天使香水鉛筆、寫作業必備的黃色鉛筆、還有去辦事處及郵局等隨處可見的朱肉黑盒子印泥，讓已有75年歷史的利百代堪稱是「文具界爺爺」，除了經典的「回憶殺」文具之外，利百代更是跟上潮流的腳步，推出許多超有梗新創文具，讓即新聞小編罐頭笑說根本就是「超fashion的爺爺！」也讓他好奇這些堅持MIT、讓利百代越來越時尚的幕後推手「文具開發設計師」，平日裡的工作到底都在做什麼？

翻轉創意讓利百代文具能走向國際的幕後鬼才「文具開發設計師」們，為了求新求變、不斷研發新產品，需要放鬆才能獲得大量靈感來源，竟然不小心透露出偷偷翹班就是找尋靈感的方法，上班時間則是打開YouTube影片看卡通、八點檔，沒想法就喝杯咖啡、找同事講「幹話」等，都讓罐頭羨慕到不行，設計師笑說他們絕對不是在摸魚，而是參考台灣文化以及彼此激發創意，像是平時同事相處小衝突時逬發的金句、覺得工作厭世的話，都會被放上文具，讓消費者超有共鳴，「必須要勾起大家的好奇心，我們最想要把MIT的產品推廣到全世界，因此也推出環保產品，就是希望達到『利百代，陪著你長大』的願景」。

要讓文具既有梗又好用，設計師表示團隊需要定期開會，針對大人小孩消費者的使用心得進行檢討，也就是因為有這一步，才研發出台灣專利的水性漆色鉛筆，使用與一般油漆不同的環保漆面，馬卡龍色鉛筆同樣採用環保漆身，對地球更友善。設計師還開發了特別為台灣24節氣設計的鉛筆以及前陣子網路爆紅的「厲痣」系列，產品上的厭世語錄都讓人看了心有戚戚焉，像是「只要堅持，每個困難都會克服你」完全是社畜心聲，還有「兩個人相遇，不是故事就是事故」精準說出愛情那令人難忘的酸甜苦辣滋味，讓小編罐頭大讚「太有feel啦」。

這些大人小孩都喜歡的趣味文具，不僅送禮很有面子，如果送給外國朋友還能順便宣揚台灣文化，能夠想到這些創意，文具開發設計師表示，平時工作會做市調蒐集靈感，而且是工作中非常重要的一環，「這讓文具不只是文具，而是跳脫傳統文具的框架，做到全年齡層的人都會喜歡」，回頭與業務討論市場需求產品的可執行性，「結合文創手法搭配一些KUSO話語，來進行產品設計」，例如符咒鉛筆，就在筆身印上12句上班族「賭爛」的話，好比「會議中存在感越低、存活率愈高」絕對是職場工具人深有體會的感想，設計師笑說這12句話就是要讓消費者隨便抽到哪一支筆使用時，都能會心一笑。

利百代已經推出這麼多款創意文具，但文具開發設計師團隊好像還有超多idea等著跟消費者見面，小編罐頭忍不住好奇心，求設計師透露即將登場的新品是什麼？沒想到竟然是籤筒鉛筆，在鉛筆印上搞笑遊戲或吉祥話，讓上班族抽出代表心情的運氣鉛筆，而且要大家放心，絕對不會讓苦命的打工人抽到大凶的負面狀況，「籤筒鉛筆以12句吉祥話為主」，就是這麼貼心要保證大家上班心情都超好。

小編罐頭除了聽設計師分享工作辛苦和趣味，還親身參與了文具開發設計師的工作會議，透過一系列的深入探訪了解，才知道文具設計師不僅要非常了解文具的材質、功能，更必須具備豐富的想像力，翻新經典款，讓數位時代下的傳統文具變出新花樣，實用之餘還非常好玩、成為辦公室紓壓小物，才能一次又一次收服所有消費者的心。

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