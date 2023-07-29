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強化救災能力　黑橋牌捐贈南消七大隊搶救器材滅火毯一批

▲台南市消防局29日上午舉行「搶救器材滅火毯6件捐贈儀式」，由黑橋牌企業公司董事長陳春利代表捐贈，消防局長李明峯代表受贈並頒發感謝狀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局29日上午舉行「搶救器材滅火毯6件捐贈儀式」，由黑橋牌企業公司董事長陳春利代表捐贈，消防局專門委員黃輝林代表受贈並頒發感謝狀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局29日上午10時30分，在台南市南區新忠路2號，黑橋牌企業股份有限公司舉行「搶救器材滅火毯6件捐贈儀式」，本次捐贈儀式由黑橋牌董事長陳春利先生捐贈，並由消防局專門委員黃輝林代表受贈並頒發感謝狀，感謝黑橋牌企業股份有限公司造福人群的善行義舉。

▲台南市消防局29日上午舉行「搶救器材滅火毯6件捐贈儀式」，由黑橋牌企業公司董事長陳春利代表捐贈，消防局長李明峯代表受贈並頒發感謝狀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黑橋牌董事長陳春利先生秉持「服務社會，造福人群」的理念，默默為社會付出等做公益而回饋地方社會，這次捐贈深深體認消防局保障台南市市民生命財產安全的辛苦付出，為了能讓救災同仁在搶救上無憂，特購置捐贈搶救器材滅火毯6件(bridgehill車用滅火毯)，價值113萬4000元，供消防弟兄第一時間搶救及應付長時間救災使用，充分發揮本次裝備器材最大的功能。

▲台南市消防局29日上午舉行「搶救器材滅火毯6件捐贈儀式」，由黑橋牌企業公司董事長陳春利代表捐贈，消防局長李明峯代表受贈並頒發感謝狀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黑橋牌企業公司董事長陳春利先生表示，由於電動車火警頻繁發生，購置搶救器材滅火毯，希望能為消防盡一份心力，讓消防人員更有能力為台南市民居家安全有保障，過著無憂無慮的生活，也希望這批裝備能夠對消防人員有所幫助，未來有機會將再盡棉薄之力於公益。

▲台南市消防局29日上午舉行「搶救器材滅火毯6件捐贈儀式」，由黑橋牌企業公司董事長陳春利代表捐贈，消防局長李明峯代表受贈並頒發感謝狀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，十分感謝黑橋牌企業股份有限公司董事長陳春利先生的鼎力支持，熱心挹注社會資源，此次捐贈之救災裝備器材具有實用性、對消防人員救災工作執行有莫大助益，呼籲同仁要將民間捐贈力量轉化，積極為民服務，保障市民財產安全。

▲台南市消防局29日上午舉行「搶救器材滅火毯6件捐贈儀式」，由黑橋牌企業公司董事長陳春利代表捐贈，消防局長李明峯代表受贈並頒發感謝狀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局局長李明峯表示，未來也會繼續秉持著市市長黃偉哲的施政理念及守護市民生命財產安全的承諾，同時也保障救災人員之現場安全。感謝黑橋牌企業公司董事長陳春利先生，長期對消防的支持與照顧，無私為消防提升硬體設備，期望藉此拋磚引玉，喚起社會上更多人的善舉，進而關心消防同仁的防災及救災安全，共同打造台南市更為宜居的城市。消防局政風室也強調堅持廉潔，杜絕任何貪腐情事，公事上依相關法規辦理，秉持正直誠信、專業尊嚴來落實職場安全。

▲台南市消防局29日上午舉行「搶救器材滅火毯6件捐贈儀式」，由黑橋牌企業公司董事長陳春利代表捐贈，消防局長李明峯代表受贈並頒發感謝狀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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