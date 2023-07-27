保證純女生臥鋪！　陸特殊拼團服務吸引千人下單

▲大陸旅遊平台推出火車臥鋪女性拼團服務 。（圖／翻攝 攜程）

記者任以芳／綜合報導

大陸旅遊平台攜程推出火車「臥鋪女性」拼團功能，該服務收費標準為一人10元人民幣。業者表示拼團成功出票時，保證同房間都是女性，拼團失敗將退還費用，引起女性消費者關注，吸引1700多人下單。

陸媒《極目新聞》報導指出，實際操作預定下單8月8日從武昌開往廣州的K1079次列車，勾選「硬臥」選項後進入預訂頁面，在預訂頁面中，確實有看到有「全網拼團·女性房間」的服務項目。

該服務收費標準為一人10元（單位：人民幣，同下），換算45元台幣。該服務稱，「線下專人跑腿，拼團成功出票時保證同房間均為女性，拼團失敗將退還費用」。

順著指示操作，點擊「去拼團」，付款成功後，將自動拼團女性房間。實際回看支付明細，除了購買硬臥座位272.5元，還需另外支付「選女性房間」的10元費用。

▲「女性臥鋪」吸引1700多人購買。（圖／翻攝 攜程）

該服務「風險提示」指出，拼團出票成功後，如果遇拼友出行前退票、改簽或臨時換座，可能無法保障同房間仍然都是同性乘客。系統也顯示，「已幫助1724位用戶拼成功。」

女性拼團臥鋪推出，也受到女性消費者熱議和支持，主要大陸地廣路途遙遠，臥鋪男女混住居多，讓女性常有尷尬的感覺。日前山西太原一名女性被躺在上鋪的陌生男子凝視近一小時，該起「不舒服」事件還上大陸社會新聞熱搜。

不過，大陸火車沒有未設置專門的女性車廂，一般乘客若有需求，可向列車員尋求幫助，協調更換車廂位置。

也有大陸專家表示，按照性別分配車廂實際上沒有可操作性，不僅會增加售票系統設置上的成本，也會給後續管理增加麻煩。

▼日前大陸一名女子搭乘火車臥鋪，被陌生男子凝視近一小時。（圖／翻攝大象視頻）