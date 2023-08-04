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產後回歸職場壓力大！哺乳塞奶好難受　專家分享秘訣紓緩不適

▲▼門諾醫院婦幼團隊響應國際母乳週。（圖／門諾醫院提供，下同）

▲▼門諾醫院婦幼團隊響應國際母乳週。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮門諾醫院響應國際母乳週舉辦宣導講座，推廣職場友善哺乳，面對多數哺乳媽媽們常見的乳房腫脹及乳腺炎，國際認證泌乳顧問耿菁萱分享橄欖油溫熱敷法，表示當胸部出現硬塊、小白點時，可將橄欖油敷在乳頭，並配合擠奶與餵奶，解決惱人又不適的塞奶問題。

▲▼門諾醫院婦幼團隊響應國際母乳週。（圖／門諾醫院提供，下同）
 
國際母乳哺育行動聯盟（WABA）將每年8月的第1週訂為國際母乳週，門諾醫院積極響應，特地邀請國際認證泌乳顧問耿菁萱，分享回歸職場後哺乳秘訣。耿菁萱說，回歸職場的哺乳媽媽們，初期因處於乳房調節適應階段，多數壓力大，建議媽媽們放鬆心情、維持固定時間集乳，避免累積後續泌乳問題，當遇到乳房脹痛、出現不適感，可先擠出部分乳汁至疼痛舒緩即停，避免塞奶。

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▲▼門諾醫院婦幼團隊響應國際母乳週。（圖／門諾醫院提供，下同）

國際認證泌乳顧問耿菁萱分享哺乳經驗。
 
此外，她建議在回到工作崗位前最好就能建立上班擠奶、下班餵奶模式；面對多數媽媽因忙碌及壓力導致奶水減少困擾，除了呼籲媽媽們放鬆心情，也可攜帶寶寶衣物或觀看手機寶寶視頻，讓自己處在一個「充滿母愛的氛圍中」幫助乳汁分泌。若出現胸部塞奶疼痛、硬塊及小白點時，可拿家中食用橄欖油，敷在乳頭上後覆蓋溢乳墊約30分鐘，再用溫熱毛巾溫敷或洗個熱水澡，最後讓寶寶吸吮或以手擠奶方式排出乳汁，就能減輕塞奶的不適感。
 
哺乳宣導講座獲得現場許多民眾的認同，也讓準備回歸職場的哺乳媽媽們信心大增，一名即將生產第4胎的譚姓媽媽，親身分享親餵母乳的好處，並鼓勵準媽媽加入親餵行列，同時呼籲伴侶一起當「神隊友」助攻。

▲▼門諾醫院婦幼團隊響應國際母乳週。（圖／門諾醫院提供，下同）

講座分享回歸職場後哺乳秘訣。

 門諾醫院表示，母乳哺育不單靠媽媽一人努力，還需要伴侶、家人、職場與社會的支持，共同營造良好友善的哺乳環境。今年國際母乳週主題為鼓勵職場媽媽上班後不要放棄哺育母乳機會，除呼籲全民一起支持這項國家政策，也期盼透過專業泌乳顧問的分享，提升媽咪哺乳的自信心！

▲▼門諾醫院婦幼團隊響應國際母乳週。（圖／門諾醫院提供，下同）

譚姓媽媽（左二），親身分享親餵母乳的好處，並鼓勵準媽媽加入親餵行列，同時呼籲伴侶一起當神隊友。
 
國際認證泌乳顧問耿菁萱強調，母乳是最適合寶寶的食物，許多媽媽擔心自己母乳不足，甚至坊間說不能喝茶或咖啡，讓不少媽媽感到心情鬱悶，其實不論是喝茶或咖啡，只要間隔1小時再哺乳或2餐擠奶中間飲用即可代謝，不必過度擔憂，建議媽媽們把握補眠時機、好好休息，吃自己喜歡的食物來放鬆身心，保持心情愉快，不僅有助乳汁分泌，也能教養出健康快樂的孩子。
 
門諾醫院護理長陳立蓁說，門諾醫院致力推廣母乳哺育，也是母嬰親善認證醫院，推動母乳哺育不僅是政策，更落實在醫院環境中，除設置哺集乳室，也透過壁畫、裝置藝術等，營造舒適哺育氛圍，並成立專業團隊提供衛教協助，包括24小時諮詢電話、泌乳顧問及產後支持。
 

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