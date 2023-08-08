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財政部官員缺席記者會　國民黨團下戰帖：邀民進黨團、財長辯論

▲國民黨團算花光光！缺囗罩！缺疫苗！缺快篩！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團「防疫紓困8400億預算花光光！缺囗罩！缺疫苗！缺快篩！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對蔡政府稱執政7年僅舉債4350億元，國民黨立法院黨團昨批欺騙國人，財政部未將已通過13項、約1兆2500億元至1兆5000億元的特別預算額度，也就是這筆未來將舉債的餘額計算進去，因此邀請財政部長莊翠雲辯論。不過，國民黨團今（8日）上午10時舉行「防疫紓困8400億預算花光光！缺囗罩！缺疫苗！缺快篩！」記者會，邀請財政部官員辯論，但卻未有相關人出席。

曾銘宗說，國民黨團昨開記者會，指蔡政府特別預算常態化，但蔡政府只認債務只增加4350億元，其他的不承認；經國民黨團檢視，發現未來還有1兆2500億元至1兆5000億元的舉債額度會遺留下個政府；而昨天財政部已舉行記者會，卻沒講出一番道理，所以國民黨團再次邀請莊翠雲公開辯論。

接著，曾銘宗說，今天財政部不敢派人來，「兩個位置空的」；此外，民進黨立法院黨團昨天的記者會，講的是滿口誇張之言，60多位立委講不出一番道理來，卻講「竹篙湊菜刀」這類形容詞，民進黨團真的如此缺乏財政人才嗎？一場記者會講不出道理來，「針對我的問題，沒人敢答」。假設民進黨團有人要出來辯論，國民黨團也歡迎。

曾銘宗重申，針對民進黨政府將留下1兆2500億元至1兆5000億元債務給下一任政府的議題，國民黨團要求財政部公開辯論，也要求民進黨團派員參與辯論，不要講形容詞。

對於財政部官員缺席，曾銘宗指出，國民黨團是昨晚請財政部派員出席記者會，到今早都沒派員出席，「不過位子幫他留著」。至於缺席原因，曾銘宗僅說，就是不派員參加。

▼國民黨團8日記者會，財政部官員缺席。（圖／記者蘇晏男攝）

▼國民黨團8日記者會，財政部官員缺席。（圖／記者蘇晏男攝）

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