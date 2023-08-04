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社會 社會焦點 保障人權

背心男滙2千美金幫「英國工程師」領包裹　桃園警成功阻詐

▲張姓男子欲滙款領被扣包裹。（圖／蘆竹警分局提供）

▲張姓男子欲滙款美金2000元領被扣包裹。（圖／蘆竹警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

張姓男子欲滙2000美金幫網友支付內有120萬美金包裹的清闗費，他前往金融機構滙款時，機警行員發覺有異通報警方，員警傾聽張男訴說過程及檢視手機通訊對話後，告知張男這是詐騙，因為對方都用簡體字聊天，且非親非故為何要寄給張男120萬美金呢？又要他滙款2000美金至陌生帳戶來看，這肯定詐騙，張男在員警勸說下放棄滙款。

▲▼員警傾聽及查看手機通訊內容後，告知張男3項不合理，才讓張男驚覺遭詐騙而放棄滙款。（圖／蘆竹警分局提供）

▲▼員警傾聽及查看手機通訊內容後，告知張男3項不合理，才讓張男驚覺遭詐騙而放棄滙款。（圖／蘆竹警分局提供）

▲▼員警傾聽及查看手機通訊內容後，告知張男3項不合理，才讓張男驚覺遭詐騙而放棄滙款。（圖／蘆竹警分局提供）

桃園市蘆竹分局大竹派出所員警張庭嘉、實習生范朝鈞，接獲合作金庫蘆竹分行通報，指稱張姓男子疑似遭詐騙，員警趕赴現場，身著背心的張男稱在抖音上認識英國男子，對方自稱是英國的石油工程師，要以郵寄包裹方式寄約120萬美元至臺灣投資，並要以郵寄包裹方式要張男代收。

但自稱英國工程師的騙徒，謊稱其所有財產都在包裹內，卻卡在貨運公司，貨運公司表示要2000美金的清關費用才會發貨、要張男先付貨運公司2000美金的清關費用，將錢匯款到貨運公司的指定帳戶。張男依騙徒指示到銀行欲轉帳2000美元，經行員即時查覺有異，認為該男子可能被騙，故報請警方即刻阻詐，勸導男子不要被騙。

員警到現場之後發現通訊軟體內聊天都用簡體字，與一般英國工程身分不符，另將120萬美金之鉅款寄給非親非故之張男，更非正常人之所為，現又要張男將錢匯至陌生帳戶，要付2000美金才能拿包裹，肯定是詐騙，在員警勸說下，張男放棄匯款，成功阻詐。

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