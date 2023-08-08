韓國歐爸要娶我！桃園46歲女掉愛情陷阱　警+銀行員即時阻詐

▲楊姓女子掉入詐團愛情陷阱前往郵局匯款。（圖／平鎮警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市46歲楊姓女子在「抖音」認識自稱「韓國演藝公司練習生」的歐爸，雙方感情升溫並輪及婚嫁，對方以要來台與女子結婚為由，但須賠償給經紀公司違約金55000元，讓愛衝昏頭的楊女遂前往匯款，但因邊講操作手機邊填匯款單，引來行員關切而通報警方，警方舉出案例耐心勸說，終讓楊女驚覺遭詐騙放棄匯款。

▲▼員警耐心勸說並舉出案例和詐團慣用話術，終讓楊女放棄匯款。（圖／平鎮警分局提供）

平鎮警分局建安派出所所長李東誠表示，家住平鎮區的46歲楊女子自稱日前在抖音軟體上結識一名韓國演藝公司的練習生，雙方透過通訊軟體聯絡交往，讓婦人陷入愛情陷阱，對方見時機成熟，以要來台與婦人結婚為由，進而向婦人籌措須賠償給經紀公司違約金55000元。

楊女人不疑有他，昨日下午就拿著存摺及印鑑前往郵局準備匯款，但在填寫匯款單時，讓承辦的行員察覺有異，且對他們的關懷提問完全置之不理，恰巧建安派出所巡邏員警前來簽到，行員趕緊請求警方協助。

起初楊女仍是深信不疑遇到真愛，執意將金額匯出讓韓國歐爸可以來台與他結婚，所幸經過員警及行員向婦人耐心解說，並舉出案例告知有許多詐騙集團利用言語柔情博取感情、信任及好感，並利用各種話術實施詐騙。婦人這才了解自己遇到詐騙，婦人也不斷的感謝行員及警方熱心的協助，才能幸運的保住積蓄。