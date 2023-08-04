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社會 社會焦點 保障人權

姻親4兄弟組詐團「虛擬貨幣洗錢被逮」　警拍照存證...他囂張比YA

▲▼檢察總長 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲洗錢詐騙集團的王姓兄弟落網時，囂張比YA。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄檢、警聯手破獲4起利用虛擬貨幣洗錢案，其中王姓兄弟和高姓兄弟是姻親關係，4人合作組成詐騙洗錢集團，不法獲利超過1億元，受害者超過百人。離譜的是，警方逮捕兩人拍照採證時，王姓兄弟還開心比YA，態度囂張，檢、警後續循線再逮捕高姓兄弟等7名同夥到案，並依法移送，檢方在訊後將王姓哥哥、高姓兄弟3人聲請羈押獲准，其餘6人則被交保。

▲▼檢察總長 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲詐團的王姓兄弟領錢時被警方逮捕。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

高雄檢、警這次破獲的4起假幣商洗錢案，涉案金額高達5億4000多萬，最高檢察署檢察總長邢泰釗為嘉勉偵辦人員辛勞，3日南下於高雄地檢署頒發獎狀，肯定同仁辦案成果。

在4起洗錢案中，又以王姓兄弟及高姓兄弟合組的集團最受矚目，新興分局是在去年12月初獲報，有男子在11月至12月期間，自稱虛擬貨幣幣商並在某銀行帳戶提領超過1億元現金，分局及刑大科偵隊立即成立專案小組，針對該帳戶匯款交易明細資料展開追查，發現曾有高達119名被害人受詐騙之款項輾轉流入該帳戶，專案小組立即報請高雄地檢署檢察官鄭益雄指揮偵辦。

▲▼檢察總長 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲專案小組查扣大批現金贓款。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

專案小組在12月執行跟監，2名王姓兄弟犯嫌在銀行提領詐騙贓款之際，當場拘捕並查扣200餘萬元贓款，不過王姓兄弟似乎毫不在意，落網時還開心比YA，態度十分囂張。

▲▼檢察總長 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲檢察總長邢泰釗（左四）南下高雄表揚破案有功人員。（圖／記者陳宏瑞攝）

經警方追查發現集團尚有多名共犯參與犯行，並藏身於台北市住宅區內作為洗錢水房存放贓款，隨即派員持搜索票及拘票兵分多路，至高雄及台北市等多處，將其餘共犯高女、高姓兄弟、黃男、丁男、陳男、林男共計7人拘提到案。

▲▼檢察總長 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲檢察總長邢泰釗（中）察看洗錢集團利用贓款購買的名牌包。（圖／記者陳宏瑞攝）

據了解，高姓兄弟中的哥哥娶了王姓兄弟的姊姊，4人因親戚關係共組詐騙集團，以投資虛擬貨幣為由，詐騙被害人，而王男兄弟則扮演假幣商取款後，馬上購買虛擬貨幣再轉入特定錢包，包裝成正常的貨幣交易，即使落網也能順利脫身。

▲▼檢察總長 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲檢察總長邢泰釗（右）察看洗錢集團利用贓款購買的超跑。（圖／記者陳宏瑞攝）

專案小組破獲集團共查扣犯案用手機10支、筆記型電腦2台、點鈔機1部、金融卡、帳戶存摺、現金贓款計612萬8千元，泰達幣計188791.8顆（價值約575萬8千元），共計約1188萬6000元。

全案依涉嫌刑法詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌，移送高雄地方檢察署偵辦，檢方複訊後，高姓兄弟檔及王姓哥哥共3人被聲押獲准，王姓弟弟10萬交保，其餘犯嫌則以5至15萬元交保。

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