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社會 社會焦點 保障人權

169cm女警鼻樑挨K！「警界陳庭妮」美照曝　原是法律高材生

記者邱中岳／台北報導

北市中山分局曾姓女警6日凌晨2時許與男警員執行盤查勤務，遭1名喝醉女子攻擊，造成她鼻樑受傷，該名女子也依照妨害公務罪嫌送辦；曾姓女警外型相當亮眼，過去在保安警力單位服務，曾經支援新北市中和分局，負責「無毒校園」任務，後轉調中山分局。

▲▼北市女警被揍鼻樑，後來被發現竟是身高169公分、外型甜美的警界陳庭妮。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲北市女警被揍鼻樑，後來被發現竟是身高169公分、外型甜美的警界陳庭妮。（圖／記者邱中岳翻攝）

27歲的女警曾昱瑄原本就讀普通大學法律系，因為對警職有相當大的憧憬，決定從警，107年特考班畢業後，分發前往保安警力單位，後因警政署無毒校園專案，由保安警力調往新北市中和警分局偵查隊，並投入查緝毒品的行列，當時她與同事破獲槍枝、毒品工廠，還躍上新聞版面。

曾昱萱認為，當初會投考警察，係因為對於警察工作有嚮往，希望能夠幫助更多的人、偵辦各類不同刑案，且家裡並沒有反對。她警職生涯3年多，日前調派北市中山分局建國派出所服務。

▲▼警員盤查車輛，她無故拍打車頂，還企圖踹警車攻擊女警鼻樑。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲被毆打的曾姓女警，素有警界陳庭妮的稱號，原本在新北市服務，後轉調北市中山警分局。（圖／記者邱中岳翻攝）

曾昱萱身高169公分，除了身材高挑外，還有清秀的臉龐，雖然外型被稱酷似藝人陳庭妮，但她認為，身為執法人員，更應該精進平時專業領域的作為，不想成為警界花瓶。

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