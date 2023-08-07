被正妹警攔查慌了！他辯安毒、K他命都朋友的　健保卡露餡

記者陳以昇／新北報導

新北市保大員警在三重區執行巡邏勤務時，發現一部租賃小客車忽快忽慢，立即驅車向前攔檢，男駕駛受檢時神情緊張引起員警懷疑，經搜查在後行李廂發現一包K他命，他故作鎮定「我常被搜啦」，還辯稱「是朋友的」，但正妹女警卻發現包內有一張男子的健保卡，讓他立刻露餡，還在身上搜出安毒及吸食器，訊後依毒品罪移送偵辦。

▲新北保大正妹女警許恬恬與同仁攔檢毒蟲，搜出安毒、k他命 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方調查，1日晚間7時許，新北市保大第二中隊第三分隊正妹女警許恬恬與同仁開警車執行巡邏勤務，行經新北市三重區新北大道一段時，見30歲尤姓男子開著租賃小客車忽快忽慢，行跡相當可疑，於是驅車向前攔檢，要求尤男下車接受盤檢。

▼女警許恬恬有一雙逆天長腿 。（圖／翻攝自許恬恬IGtienhsu___）

尤男佯裝鎮定還老練地說「我也常被搜啦！我遇過很多次了」，隨後員警在她後座行李箱找到一個腰包，裡面還有一包毒品K他命，他還連忙辯稱「那是朋友的，不是我的」，打算否認到底，但正妹女警與同仁隨後在包內搜出尤男健保卡，才戳破他的謊言。

尤男最後坦承攜毒，主動把藏在左腳鞋內的毒品K他命吸管交出來；後續員警將他帶回進行搜身時，更在上衣內發現另1包毒品安非他命，共計查獲毒品安非他命2包12.21公克及毒品K他命10.63公克及吸食器，訊後依毒品危害防制條例罪嫌移送新北地檢偵辦，後續將再追查溯源。

▼新北保大正妹女警許恬恬與同仁攔檢毒蟲，搜出安毒、k他命 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）