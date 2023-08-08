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實踐ESG泰山公有市場勇奪五星　自治會感謝市府助攤商空間大升級

▲▼實踐ESG泰山公有市場勇奪五星　自治會感謝市府助攤商空間大升級

▲實踐ESG永續精神泰山公有市場勇奪五星榮耀。（圖／新北市政府市場處提供，下同）

生活中心／綜合報導

實踐ESG永續精神已經成為全球共識，而台灣也正努力朝向目標前進。像是泰山公有市場攤商反映冷氣設備不冷一事，新北市政府市場處回應，目前已協助加裝80台循環風扇與更換1樓空調高效冷媒，配合ESG減碳政策有效調降市場室內溫度，自治會會長與市場攤商皆表示已獲有效改善，並表示願意積極配合改善措施。新北市府市場處也將持續收集攤商與民眾意見積極溝通，讓泰山市場成為名符其實的星級營運場所。

市場處長李長奎表示，「有關泰山公有市場冷氣設備不冷一事，本處已於今年4月請專業技師針對市場空調系統進行評估，倘全面汰換空調系統需約3000萬經費，且攤商需配合工期停業3個月以上方能完成，因自治會發現影響攤商生計甚鉅，未予接受此改善方式，原則尊重自治會之決議與需求。」

▲▼實踐ESG泰山公有市場勇奪五星　自治會感謝市府助攤商空間大升級

▲泰山公有市場自治會感謝新北市府，積極助攤商營運空間大升級。

市場處補充，目前已依經濟部規範並配合ESG政策施行，委請專業技師評估報告之中短期建議方案，先行於6月23日完成80台循環風扇設置，直接增加室內空調流通，並預計於112年8月底前，針對室內溫度較高區域提高循環風扇密度；另亦將1樓空調主機更換高效冷媒，經廠商評估測試更換後，其電流、高壓、壓縮機溫度均已下降，冰水溫度可拉低，確實有明顯效果，後續亦將進行2樓高效冷媒更換事宜，逐步提升空調效能。

泰山公有市場自治會會長張慶芳表示，「經多次與市場處溝通討論，現階段加裝之循環風扇與高效冷媒已獲得有效改善，攤商亦有良好的回饋反映，感謝市府市場處的積極用心與高效率協助，讓泰山市場永續五星市集的榮耀。」

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