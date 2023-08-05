只差半年！海軍淫上士性騷3女「被退伍」月退俸飛了　打官司敗訴

▲資深海軍上士性騷3女同袍被汰除，服役19年半月退俸沒了。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／台北報導

國防部海軍司令部機動雷達偵搜中隊蘇姓上士組長，被控在任職副站長期間，陸續對3名女同袍性騷擾，經軍方調查後他被記大過、考績吃丙並核令退伍。蘇男原本再服役半年，就可以坐領月退休俸，如今也全都泡湯，他憤而提出行政訴訟請求撤銷處分，日前被最高行政法院判決敗訴。

判決指出，蘇男擔任國防部海軍司令部機動雷達偵搜中隊上士組長，被控在任職於第二中隊上士副站長期間，於2019年到2021年間陸續對3名女單位人員以訊息、言語、碰觸身體方式實施性騷擾，被軍方各處記大過1次、記過2次及記過2次。

蘇男也在2021年年終考績得到丙上，被軍方於去年1月召開人評會，決議蘇男不適服現役。蘇男不服，申請再審議，軍方仍維持原判，並核定他於去年2月19日退伍。但蘇男當時服役已19年半，距滿20年即有月退休俸只差一步，他覺得自己權益受到重大損失，憤而循序提出行政訴訟，請求撤銷處分。經台北高等行政法院審理，認為原處分合理，判蘇男敗訴。

蘇男又提上訴，主張審議決議書上的證述，都是被害人和她們的男友、配偶說的，證明力薄弱，而且他在2019年到2020年做出的行為，被害人直到2021年才提出申訴，可見對她們沒有造成重大影響，那處分他記過並調離原職就夠了。另參考過去類似事件中，國軍也未必會一律以汰除來因應，可見他受的處罰太重了，已違反比例原則。

但最高行政法院認為，蘇男的主張在原審就已經都說過，並不被原審採納，且蘇男認為原審違背法令，卻未具體說明到底是哪邊違背法令，上訴並不合法，駁回他的上訴。