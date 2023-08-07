那霸機場重開塞爆　日上班族「被迫多玩6天」苦笑：好長的假期

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記者詹雅婷／綜合外電報導

日本那霸機場5、6日因卡努颱風來襲，航線全面停飛，7日重新開放，機場大廳上午湧現大批搶排機位、更改航班的旅客，櫃台大排長龍。許多滯留當地的遊客難掩疲憊神情，吐露想要盡早回去的心聲，還有一家三口被強迫多玩6天。

綜合琉球新報、沖繩電視台報導，東京都一名48歲男性公司職員7月29日帶著家人們外出旅遊，3人前往沖繩本島西邊約100公里處的久米島，原本決定8月1日返回，但卻因卡努颱風滯留當地，直到7日才能離開。他苦笑著說，颱風期間在飯店有很多閒暇時間，這是一趟很長的假期。

另外一名46歲男性上班族則稱，原定5天4夜的行程延長5天，且無法繼續住在原本的飯店，只能另外找地方住，疲憊地說「因為還有工作，所以想要早點回去」。

日本氣象廳觀測，卡努颱風當地時間下午15時中心位置位於奄美市東方約150公里海面上，緩慢朝北移動，目前中心氣壓970百帕、近中心最大風速每秒30公尺、最大瞬間風速每秒40公尺。

奄美及九州南部至8日上午將出現線狀雨帶，暴雨成災的風險恐怕急劇上升，居民應嚴防山崩、低窪地區淹水、河流暴漲及泛濫等災情。沖繩地區則因連日破紀錄大雨，部分地區地基鬆動，仍需警戒土石災害及暴風大浪。

▼日本沖繩那霸市2023年8月2日受到卡努颱風影響，街上幾乎看不到遊客。（圖／達志影像／美聯社）