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新自強號屌打高鐵？過來人曝乘坐體驗：不符合人體工學

▲▼台鐵EMU3000型城際列車。（圖／記者李宜秦攝）

▲台鐵EMU3000型城際列車。（圖／記者李宜秦攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

台鐵EMU3000型美學列車在2021年底正式上路，命名為「新自強號」，車廂共分為三類，包括商務車廂（又名騰雲座艙）、多功能車廂及一般車廂，其中商務車廂票價為自強號的1.4倍。有網友分享自己對於新自強號的乘坐心得，並與高鐵做比較，引起一陣熱議。

原PO在 PTT 八卦板 發文指出，新自強號不賣站票，車廂門大面積玻璃，內部跑馬燈黑白配色辨識度極高，以前這種設計只有在JR才看得到，「反觀高鐵車廂老舊，內裝配色滿滿華國美學，車廂站票爆滿各種味道混雜在一起，高鐵和台鐵是不是快黃金交叉了，有卦嗎？」

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對此，就有網友分享，「灰色髒了很難馬上看出」、「質感屌打但素質低落」、「寧願搭高鐵，遇到怪洨的最久也就兩小時」、「超新的很讚，彷彿在坐日本的火車」。

不過，有很多搭乘過的網友反應，「座位太硬不舒服」、「那個椅子坐一坐還要起來休息一下」、「椅子完全不符合人體工學」、「椅子真的不好坐」、「椅子爆幹難坐」、「椅子不好坐，usb充電插座設計上也怪怪的」。

台鐵EMU3000共有12節車廂538席座位，其中第6節車廂為騰雲座艙，共30席座位。在第三、第七節車廂為多功能車廂，設有輪椅、嬰兒車位，多功能車廂利於輪椅族或親子搭乘，車廂內設有哺集乳室，室內有沙發座椅及更換尿布的平台，而廁所坪數也較大，內有小便斗、馬桶、嬰兒座椅，且只需輕觸就會自動開關門，便於輪椅族使用。

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