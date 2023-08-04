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公司發不出薪水　還要求「員工借薪70%」！網喊快逃：花錢上班？

▲低薪，過勞，過勞死，勞工，加班，工作，貧窮，窮忙，上班族。（示意圖／《ETtoday新聞雲》資料照，與本文當事人無關）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／ETtoday資料照）

記者朱祖儀／綜合報導

許多人工作最在乎的就是薪水，但一名網友抱怨，剛進到一間公司上班，沒想到公司不僅發不出薪水，還要員工將薪水借給公司，讓他相當傻眼，不過因為還是菜鳥，不知道該怎麼辦才好。文章曝光後，許多人都勸他快逃，「是打算花錢上班嗎？」

「公司發不出薪水，還要跟員工借款！」原PO在臉書「匿名2公社」發文表示，日前剛進到一間新創運動科技公司上班，沒想到7月時公司卻說發不出薪水，還給了一張「借薪協議書」，要他們將70%薪水借款給公司。因為他才剛進去不久，不知道該如何處理這狀況，只好PO文求救。

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從圖中也看到，協議書上寫著公司正常發薪日為每月15日，但因為受到景氣影響，和員工協商後，同仁們同意6月份薪水在不違反《勞動基準法》等相關法規的前提下借給公司，借款金額是薪資70％，年利率20%，最晚會在112年10月31日還款。

▲▼。（圖／翻攝自Facebook／匿名2公社）

▲公司給借薪協議書。（圖／翻攝自Facebook／匿名2公社）

許多人看到後紛紛表示，「沒看過這種的，公司要跟員工借錢，是去上班養家活口還是養公司？」「不可能出錢又出力吧」、「花錢上班算是奇觀」、「員工都不用過活了，賺的70%要先借給公司，未來還不一定要得回來，是聰明人的都要跑」、「來公司是賺錢的，不是借錢的」、「這種通常都快倒了，要跑趕快跑吧」、「付費來工作，我還真的第一次見到！快逃啊」、「老闆話術：公司如果能夠度過難關，你們都是股東」。

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