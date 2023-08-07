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女拿PS5抵10萬感情債　事後反悔竟報案稱遭搶！員警訓她一頓

▲林女拿PS5抵押給宋男，擔心遭友人追討，向警方供稱遭人入屋搶奪。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲林女向警方供稱遭人入屋搶奪，但警員察覺說法有異。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市板橋區一名32歲林姓女子，與43歲宋姓男友分手後，遭追討交往期間的花費，但林女身上並無現金，只好拿PS5遊戲機當作抵押。事後林女想起，該台遊戲機並非自己所有，擔心遭友人追討，只好向警方報案佯稱遭人入屋搶奪，由於警員察覺有異，當場戳穿謊言，訓斥林女切勿再犯。

據了解，林女與宋男交往不到1年，但交往期間許多花費都由宋男支付，最近雙方因感情生變，林女向宋男提出分手，宋男卻向林女追討交往期間的花費，粗估下約莫10萬元，但當下林女無法拿出，就拿出家中最值錢的PS5遊戲機當作抵押，宋男得手後，就拿著PS5開車返回中和住處。

▲林女拿PS5抵押給宋男，擔心遭友人追討，向警方供稱遭人入屋搶奪。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警方經林女指認車輛，循線前往宋男住處。（圖／記者陸運陞翻攝）

宋男離開後，林女想起PS5為向友人借得，擔心朋友追討時無法歸還，竟然撥打110向警方佯稱，一名男子闖入屋內搶走PS5，並且雙方有發生拉扯。警員到場，發現林女並未受傷，說法與事實也有落差，透過林女指證車輛後，循線在中和找到宋男，經了解，才發現是男女感情債務糾紛。

警方表示，經釐清並無強盜等情事，但因雙方未提出告訴，警方依社會秩序維護法第85條告誡林女。警方呼籲，110報案專線是為了使民眾能於危急時方便求援使用，切勿隨意撥打，避免無端耗費警力資源，也可能使迫切需求的民眾無法有效獲得協助，影響處理緊急事件。

▲林女拿PS5抵押給宋男，擔心遭友人追討，向警方供稱遭人入屋搶奪。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警方獲報，有民眾遭入屋搶奪，立即派警力前往。（圖／記者陸運陞翻攝）
 

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