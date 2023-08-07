18層樓高盪鞦韆　少年玩遊樂設施「時速110km撞金屬架」當場死亡

▲ 遊客搭乘刺激的遊樂設施，未料發生意外。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

法國南部度假勝地愛德角（Cap d’Agde）一家遊樂園發生死亡意外，2名遊客搭乘近55公尺高的巨型盪鞦韆，相當於18層樓高，卻疑似因強風高速撞上障礙物，釀成1死1重傷的悲劇。業者已宣布緊急閉園，正接受當局調查。

▲ 該設施有如巨型盪鞦韆，此非事發影片。

根據《太陽報》，本案發生於愛德角遊樂園Luna Park，2名遊客6日凌晨搭乘名為「腎上腺素」（Adrenaline）的遊樂設施時發生意外，這是一種巨型盪鞦韆，遊客綁上鋼索後會被吊到180英尺（近55公尺）高空，從頂點釋放後來回擺盪，速度可達每小時110公里。

當地檢察官巴蘭德（Raphael Balland）說明，2名遊客當時被綁在一起，下墜時疑似因強風撞上障礙物，造成一名17歲青少年當場身亡，一名19歲女子送醫且狀況危急。目擊者透露，他們偏離正常的路徑，撞上支撐該設施的金屬支架，身上的鋼索也彈開。

園方包括經理在內共4人已經被捕，正接受警方調查。遊樂園粉專事後也發出公告，稱6日上午閉園進行調查。

愛德角市長代托爾（Gilles d'Ettore）透露，5日晚間風很大，而這在愛德角相當罕見，很可能是導致意外的原因。檢方正確認該設施是否該在風大時停止開放，以及事發當下是否發生機械故障。

事實上，這項遊樂設施並非第一次發生意外，2019年也有一名男性遊客乘坐過程中頭部擦撞地面，送醫縫合治療。