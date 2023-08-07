【廣編】戰國策傳播集團品牌2.0「全新LOGO、品牌識別」亮相　10大優勢開啟影響力大門

▲戰國策傳播集團新品牌LOGO正式亮相。

圖、文／戰國策傳播集團提供

戰國策傳播集團品牌的企業識別系統CI（Corporation Identity System）上個30年因民主化浪潮而生，下個30年將面臨國際化挑戰，唯有透過「重塑品牌2.0」重新檢視內部的品牌理念與策略，搭配外部的品牌識別（LOGO）、配色方案、使用者介面、品牌形象等面向，方能與時俱進跟上時代腳步。

戰國策傳播集團董事長吳春城解釋，戰國策全新CI從3大層面推動「重塑品牌2.0」，首先MI（Mind Identity）理念識別層面，堅持上位公關路線，以擴大影響力層面為目標；其次BI（Behaviour Identity）行為識別層面，協助客戶進行跨部門、跨領域資源整合，對社會發揮影響力；再者VI（Visual Identity）視覺識別層面，畫面一改靜態防守為主動對外開啟，象徵新時代下的策士能以更寬廣擴胸襟「創造影響力，啟動社會改變」。另外2.0升級版的戰國策LOGO延續策士3大個性特質，包括智識的、機敏的、兼愛的，將原先城門設計簡化並採用漸層色系風格，寓意一步一腳印推開影響力大門；全新「戰國體」中文字樣展現現代國際化意涵；LOGO色彩重新定調為具備知識與冷靜的「墨攻黑」，充滿兼愛意象的「硃砂紅」，以及代表正義與準確的「聖光白」，為新品牌注入動態視覺感。

戰國策傳播集團整合旗下5大子公司資源，憑藉10大優勢，包括策略顧問能力經過驗證、上位公關視角、6P方法論、集團化 提供一條龍服務、JETGO+資源平台、黑旋風部隊 使命必達、國際串連、國際大獎肯定、資源綜效、案例齊全，協助委託客戶守護品牌城門，再戰下一個30年。戰國策傳播集團於8月15日舉辦「30周年慶暨戰國策影響力論壇」，落實改變社會的影響力。