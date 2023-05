麥當勞logo爆藏「性含義」？網傻眼：到底誰想得到

▲外媒記者稱,麥當勞的招牌亮黃「M」字型,倒過來看就像母親的乳房。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇敏禎/綜合報導

速食店龍頭麥當勞的「黃色金拱門」M型logo深刻人心,大家都以為M型logo純粹是取自McDonald’s的首個英文字母,但卻有外媒引述作家的言論,揭爆這個標誌其實含有18禁的「限制級」意義。

據《澳洲新聞網》報導,美國記者西洛瑟(Eric Schlosser)在2001年出版的著作《速食共和國—速食的黑暗面》(Fast Food Nation: The Dark Side Of The All-American Meal)書中指出,大家都以為M型logo純粹是取自McDonald’s的首個英文字母,但其實還有第二個含義,是暗指「母親的乳房」並有哺乳的意義。

書中表示,當年麥當勞高層希望能改掉品牌logo,但設計師契斯金(Louis Cheskin)力求高層留下M型logo,並指出M型logo還有另一個含義,將M倒過來的話形狀就是「母親的乳房」,並以「此logo能讓肌餓的顧客感到安慰及賓至如歸」的說法,以及「性無不銷」(Sex sells)的銷售概念成功說服高層。巧的是,當時麥當勞的行銷標語就是「讓媽媽放假一個晚上」,這正與契斯金的概念相符。

對於麥當勞「M」型logo可能有性意涵,網友們並不買單,「到底誰想得到」、「想太多」、「我完全沒想過將它倒過來」、「哪裡像母親的乳房了?」、「太超過」、「腦洞大開欸」、「有夠莫名其妙」、「M型Logo看了很順眼,但扯到母親的乳房也太奇怪」。

