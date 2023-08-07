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社會 社會焦點 保障人權

救護車載命危病患疾行　騎士禮讓急剎自摔再擦撞！驚險畫面曝

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣頭份市昨(6日)傍晚發生救護車車禍意外，一輛頭份消防分隊救護車行經中華路一處路口時，一部機車禮讓救護車緊急剎車滑倒，25歲男騎士受傷，救護人員趕緊呼叫兩輛救護車支援，將原救護車上患者與男騎士送醫，雙方駕駛均排除酒駕，事故原因警方還要調查。

▲▼機車行經頭份市中華路、協和街口遇救護車通過而緊急剎車後打滑摔車，騎士手腳擦傷送醫。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲機車行經頭份市中華路、協和街口遇救護車通過而緊急剎車後打滑摔車，騎士手腳擦傷送醫。（圖／記者蔡文淵翻攝，下同）

這件車禍發生在昨天傍晚5點50分，一輛載著65歲命危女患者的頭份消防分隊救護車，沿途開啟鳴笛行駛至中華路、協和街路口時，一輛機車疑似因為閃避救護車先自摔，再與救護車擦撞，機車騎士手腳有擦傷傷勢，救護人員緊急呼叫支援，由竹南消防分隊增派2輛救護車，接手原救護車上女患者及受傷騎士，分別送往為恭醫院就醫。

警方檢視路口監視器及查看救護車行車紀錄器後，發現機車騎士為自摔，初步調查，機車騎在協和路上由東往西行駛，行經路口時正值綠燈轉換紅燈之間的閃黃燈，疑似未減速，發現中華路上南往北的救護車要通過時緊急剎車，導致機車打滑、騎士摔車倒地，並與救護車擦撞，25歲張姓男騎士所幸只有手腳擦傷，送醫後沒有大礙。

警方對雙方駕駛酒精檢測，均排除酒後駕車，事故原因及肇事責任還需調查釐清。

警方呼籲，駕駛人行經路口時，應隨時注意車前狀況，並減速慢行，如聞有消防車、救護車、警備車、工程救險車、毒性化學物質災害事故應變車等警號時，務必注意其行向、優先禮讓，才能保障自身及其他用路人安全，避免意外事故發生。

▲▼機車行經頭份市中華路、協和街口遇救護車通過而緊急剎車後打滑摔車，騎士手腳擦傷送醫。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼機車行經頭份市中華路、協和街口遇救護車通過而緊急剎車後打滑摔車，騎士手腳擦傷送醫。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼機車行經頭份市中華路、協和街口遇救護車通過而緊急剎車後打滑摔車，騎士手腳擦傷送醫。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼機車行經頭份市中華路、協和街口遇救護車通過而緊急剎車後打滑摔車，騎士手腳擦傷送醫。（圖／記者蔡文淵翻攝）

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