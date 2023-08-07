五億高中生配偶否認假結婚！賴母友聲援質疑：誰隨身帶結婚書約？

記者白珈陽、莊智勝／台中報導

台中五億高中生墜樓案，6月檢方偵結，認定死者賴姓高中生之配偶夏男殺人罪不起訴，僅認為假結婚，以偽造文書罪嫌將夏男起訴。今(7日)夏男出庭，否認假結婚控訴，強調2人婚姻合法。賴母好友現身庭外聲援，痛斥夏男說謊，供詞前後不一，且5月4日決定結婚當天身上還剛好就有「結婚書約」，「請問誰會隨時把結婚書約放在身上，你們會嗎？」

▲賴母好友現身庭外聲援，痛斥夏男說詞前後不一、自相矛盾。（圖／記者白珈陽攝）

夏男今出庭不認偽造文書罪，辯稱他與賴姓高中生是基於共同經營生活為目的合意結婚，不是假結婚，強調雙方的婚姻是合法的，是因為賴生死亡才會受到關注，表示自己不知道、也沒想過賴生為何會這樣。

夏男指出，他因希望建立賴生財產觀念，2人在3月間有數次交集，期間他發現賴生對於財產不太在意，多半是向他傾訴生活想法、希望有人支持，而他當時因為正要考地政士，也順便等賴生高中畢業、成年，且當時賴父還在世，家族成員在爭產，有重重阻礙，因此對結婚一事並未有動作。

夏男表示，後來他認為賴生遭到「家庭迫害、壓力大」，想幫助對方，加上賴生曾於5月4日透露，「希望有可靠的男性在他身邊」，他問賴生是不是想結婚，對方說是，因此結婚，沒有料到對方會自殺。

而今開庭時，賴母好友也現身庭外聲援，痛斥夏男說詞前後矛盾，表示針對房子過戶過程，夏男前後說詞就不一致，且夏男稱兩人3月份才相處、5月4日一大早就去同婚，「當天賴小弟還要去捧斗，夏男怎麼會一大早7點多還找他出去？」

賴母友人還質疑，檢方詢問時夏男自承5月4日當天身上有結婚書約是因為自己「隨身攜帶」，「你們會這樣嗎？他當天才臨時決定結婚，身上剛好就有書約，他說自己隨身攜帶、剛好放身上，請問大家，誰身上會隨身攜帶結婚書約？這合理嗎？」

▼賴小弟(黑衣)當天與夏男(藍衣)結婚後2小時即墜樓身亡。（圖／民眾提供）