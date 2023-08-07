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勇警父緝毒殉職...兒卻從國中就吸毒　老母遭不孝子痛毆憤吿傷害

記者陳以昇／新北報導

時任台北縣刑警大隊小隊長林安順26年前查緝毒品時，遭嫌犯開槍擊中殉職。遺孀獨自扶養3子女，豈料兒子卻因長期吸毒，要毀壞家中神明桌，遭阻止時竟出手痛毆她，造成右眼出血，她申請暫時保護令不到24小時，再度被兒子打2巴掌，忍無可忍提告傷害，訊後依法移送偵辦，新北地院也發出緊急保護令。

▲▼勇警緝毒中槍殉職！遺孀一手養大3子女　遭吸毒兒家暴「眼球出血」。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲林男毀壞神明桌遭阻止後，竟痛毆老母親。（圖／記者陸運陞翻攝）

據悉，已故的林安順小隊長當時在刑事警察隊（現為刑事警察大隊）服務，1997年10月9日，他接獲販毒線報，當天凌晨1時許前往台北縣中和市（現為新北市中和區）錦和路緝毒，不料在警匪槍戰時中彈，不幸殉職。林小隊長殉職後，留下妻子王貞文及3名子女。之後，王女士獨自扶養子女長大，相當艱辛，直到2022年才從林口分局工友身分退休。

▼林男被帶到派出所偵訊。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲▼勇警緝毒中槍殉職！遺孀一手養大3子女　遭吸毒兒家暴「眼球出血」。（圖／記者陸運陞攝）

其中25歲林姓兒子不學好，自國中就開始接觸毒品，勇警父抓毒因公殉職，他卻前科累累，有槍砲、毒品、傷害及詐欺等前科，2022年11月間，在板橋餐酒館還與人起糾紛，持項鍊刀刺傷對方大腿，依傷害罪移送偵辦。

6日凌晨1時許，林男疑精神狀況不穩，揚言要毀壞家中客廳的神明桌的神像，遭67歲母親王女士阻止，他突然暴走出手痛毆老母親，造成她臉部擦挫傷、右眼結膜出血，警方到場依法受理報案並通報家暴，協助聲請暫時保護令，王女心疼兒子不願提告。

豈料不到24小時，當晚11時許，林男又情緒不穩再與王母起口角，過程中徒手打他2巴掌，王母嚇到躲到女兒房間並報警，警方到場將林男帶回派出所，親友對林男行為不但感嘆也相當憤怒，王母事後向兒子提告，訊後依傷害罪移送新北地檢署偵辦，新北地院也發出緊急保護令。

▼2022年11月間，林男持項鍊小刀刺傷洪姓男子左大腿遭移送 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼洪男受傷後自行到派出所報案，警方協助他送醫，洪男遭項鍊小刀刺傷左大腿 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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