休旅車撞電桿有詭！台南男「2撞1報」出包　警揪假車禍詐保險金

記者林東良／台南報導

一名30歲陳姓男子，在台南下營區自撞路樹後，疑因保險問題，又來到安平區光州一街上製造一起自撞路燈的假車禍，第四分局交通分隊到場處理後，調閱監視器畫面，發現陳男的車輛在報案前早已毀損，並企圖以假車禍向保險公司詐領保險金，全案依詐欺罪嫌送辦。

▲一名30歲陳姓男子，自導自演假車禍詐保險金，市警四分局勘查識破，全案依詐欺罪嫌送辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

第四分局表示，警方近日受理一起報案稱有車輛自撞電線桿，後續警方審視車禍資料時卻發覺，肇事車輛在撞擊後鈑金呈凹陷狀，不像是碰撞電線桿後的形狀；另外深入調查電線桿上及現場路面周遭，並無散落車輛零件碎片或表面烤漆，察覺有異。為釐清案情和事發經過，又再調閱周遭及路口監視器畫面以還原現場情形，發現早在報案之前，車輛的前保險桿左側就已受損。

由於陳男在事故後向保險公司申請出險，意圖以詐術獲取保險公司理賠，已涉嫌刑法詐欺罪，經警方通知到案說明，陳男對事件坦承不諱，全案依刑法詐欺罪嫌移請台南地檢署偵辦。

據了解，汽車車禍辦出險理賠，保險公司會要求要有向警方報案紀錄，並派員調閱現場資料以判定是否符合理賠規定，陳男第1次發生車禍並沒有報案，所以才會異想天開，製造假車禍再報案，以取得報案資料，向保險公司申請理賠。

四分局長王子雄表示，對於員警能觀察入微並積極追查偵辦表示肯定，也呼籲駕駛人切勿心存僥倖以身試法，不僅自身可能受傷，還會負上刑事責任。