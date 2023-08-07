成人展只花980買普卡！排2小時才進場　他3點怨浪費錢：有銀卡再來

▲網友抱怨體驗很差。（示意圖／記者黃克翔攝）



記者施怡妏／綜合報導

由TRE打造的「台北國際成人展」睽違3年再開辦，請來三上悠亞、新有菜等30多位大咖AV女優，有網友失望表示，只花980元買普卡門票進場，排隊進場花了110分鐘，場內擠得水洩不通，主舞台完全擠不進去，還有人站在板凳上，最後只能看隔著螢幕看，建議以後想去的人可以買銀卡，否則真的很浪費錢。

有網友在Dcard上發文，因為是第一次去，只買了普卡參觀體驗，大約中午12時到達會場，從門口走到排隊尾巴花了10分鐘，排隊進場等了110分鐘，聽說裡面味道很重，他事前準備好口罩、止汗膏、濕紙巾，一進去場內，濃厚的酸臭味撲鼻而來，完全擋不住，而且裡面人超多超擁擠。

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原PO提到，想到中間的溫泉區親眼目睹女優風采，但完全擠不進去，甚至還有上站在板凳上，「完全一整圈人牆把溫泉區保住，還以為是帕拉迪島的巨人牆」，身高175公分的他什麼都看不到，只能透過別人高舉的螢幕觀看，唯一可以看到女優的機會，就是進出場的走道，但女友走很快，不能一個一個打招呼。

▲成人展萬人朝聖，畫面超壯觀。（圖／TRE提供）



原PO表示，「主舞台算是免費仔最大的樂趣，可以看到很多女優上台」，雖然主持人有呼籲不要站在板凳上，但仍有許多人不理會；而會場中味道最濃厚的地方就是「攤販區」，動線很窄，有移動中的人、排隊的人、休息的人，「汁男票能體驗到的東西真的不多，主要是去被擠的」，建議以後想去的人，可以花錢買銀卡以上，才會有值回票價的感覺。

貼文一出，有網友點頭認同，「普卡超級爛，排兩個小時進去結果是這樣的體驗，蠻令人失望的」、「我只逛一小時我就想離開了，超級無聊，覺得好浪費時間跟錢」、「去過一次就不想再去了，除非搶得到金銀卡」。