大漠走走／揭秘蒙古族「男兒三藝」　當地人：從小就跟馬兒玩摔跤

記者蔡儀潔／甘肅報導

甘肅肅北蒙古族自治縣非常特別，是全大陸唯一一個屬地不相連的縣。作為草原上的民族，當地追求力量與豪放之美，提倡「男兒三藝」，即摔跤、射箭、賽馬，並將其發揚光大。旦正加布向《東森新媒體ETtoday》表示，「我們從小就是跟馬兒摔或者石頭摔，18歲以後跟成人組比拚。」

▲甘肅肅北蒙古族自治縣是全大陸唯一一個屬地不相連的縣。（圖／記者蔡儀潔攝）

肅北隸屬甘肅省酒泉市，位於河西走廊西端南北兩側， 轄地分南北兩部分，兩區自然環境差異極大，南山地區祁連山平均海拔3500公尺以上；北山地區為中低山和殘丘地貌，戈壁廣布，連接蒙古國。

肅北全縣總面積66748平方公里，約佔甘肅省總面積的六分之一，而2022年末戶籍人口1.26萬人，其中蒙古族4766人，佔37.82％。作為蒙古族的聚居區，生活在肅北的蒙古族主要是在清朝中後期，從青海和新疆遷入，普遍信仰藏傳佛教格魯派，飲食以肉、奶為主，糧食為輔。

▲蒙古族男孩在玩摔跤。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者日前實地前往肅北縣，當地民眾熱情展示了蒙古族的「男兒三藝」，其中摔跤是三藝之首，草原上的人將其它叫作「搏克」，有「結實、團結、持久」的意思，目前已被列入赤峰市級非物質文化遺產之中。

27歲的旦正加布受訪表示，草原上的男兒從小就玩摔跤，小時候會「跟馬兒摔或者跟石頭摔」，一直到18歲成年後會參加成年組比拚，老一輩的長者會負責教導，平時朋友間也會透過摔跤玩樂。

「騎馬是我們的必備技能」，旦正加布指出，他們每年會在蒙古族「那達慕」大會上，進行「男兒三藝」比賽。那達慕在蒙語的譯音中，有「娛樂、遊戲」之意，是蒙古族祈慶豐收、表達喜悅之情的傳統的文體娛樂盛會。

▲蒙古族女生也會射箭、摔跤及騎馬。（圖／記者蔡儀潔攝）

弓箭是蒙古人生活中不可缺少的武器，隨著時代發展，拉弓射箭的本領仍在代代相傳。在當地人看來，射箭比賽非常講究心理素質和射藝技巧，可起到調節心理、磨練心智的作用。