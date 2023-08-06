農場西瓜穿蕾絲內褲吊空中！「西裝褲」奇景6千人笑了　內行曝原因

▲西瓜裝在蕾絲內褲裡面，模樣讓許多網友感到好奇。（圖／翻攝臉書／路上觀察學院）



網搜小組／柯振中報導

情侶、夫妻之間為了情趣，可能會穿上透膚的蕾絲內褲。不過，一名男子近日發現，某處西瓜園的西瓜也被套上了這種情趣衣物，讓他忍不住打趣喊「西裝褲」，而照片曝光以後，也有內行人出面解釋原因。

這名男子在「路上觀察學院」分享4張照片，他經過這處西瓜園時，意外發現了有多顆西瓜被拿衣架、透膚蕾絲內褲裝著，完全沒有交集的物品竟然湊在一起，讓他忍不住打趣喊「西裝褲」。

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照片引發許多討論，超過6千名網友也覺得照片十分有趣，於是留言調侃，「西褲裝西瓜，合理」、「可能買完之後發現太性感，所以開發新的功能」、「難怪有種西瓜品種叫黑美人」、「感覺內褲有挑過，偏愛蕾絲款」、「是買西瓜送性感內褲嗎？好奇這樣的功能是？」

▲這些西瓜裝在蕾絲內褲裡的模樣逗樂許多網友。（圖／翻攝臉書／路上觀察學院）



對此，也有內行人解釋，這種使用情趣內褲包覆的方式，應該是因為蕾絲內褲透光度較佳，這樣一來西瓜充分受到日照，顏色就能更均勻，而不會有一片白白的表皮。

至於為何正常的西瓜長在地上、這處農場的主人卻要使用高架的方式來種植？也有內行人推測，可能是這樣不怕西瓜在田裡遇水爛掉，加上西瓜有一定的重量，會自然下垂，才會選用蕾絲內褲來撐住。