8／1原住民族日　原民遊奧萬大憑證即可享10元入園優惠

▲奧萬大國家森林遊樂區於8月1日原住民族日，推原民憑證入園10元銅板價優惠。（圖／南投林區管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

每年8月1日為「原住民族日」，奧萬大國家森林遊樂區明天將提供優惠措施：原住民朋友當日憑證即可享銅板價10元入園；尤其今年暑期連日的高溫熱浪，奧萬大園區是最佳的避暑勝地，林務局南投林區管理處也邀請原民朋友前往奧萬大旅遊渡假。

南投林管處指出，原住民族於過去400餘年來陸續被賦予不同的名稱，經國民大會於1994年三讀通過憲法增修條文，同年8月1日經總統公布施行，終於正名為「原住民」；為紀念這一段歷史，行政院在2005年明定「原住民族日」，提醒國人多元文化與族群平等得來不易。

南投林管處表示，奧萬大森林遊樂區海拔高度約1200公尺，年平均氣溫約為19°C，與目前全台平地逾35°C的高溫，相對舒適涼爽；在奧萬大森林中健走，可浸浴於優質的「活氧」、高濃度的「芬多精」與豐沛的瀑布「負離子」中，讓暑氣和疲勞全消、強健身心精神。

奧萬大最新訊息可連結奧萬大國家森林遊樂區旅遊與住宿訂房網站：https://awdonline.forest.gov.tw/，或參考臉書「奧萬大情報站」粉絲專頁。