快訊／雨區擴大「國家警報」又響了！8縣市豪大雨特報

▲氣象局發布豪雨特報。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

今日受到西南風影響，中南部山區持續有明顯降雨，中央氣象局發布豪雨特報，並針對臺南市、高雄市、嘉義縣發布大雷雨即時訊息，同時針對嘉義縣番路鄉發布山區暴雨災防告警，民眾需外出留意天氣變化。

氣象局針對嘉義縣草山溪(葫蘆谷)發布災防告警，持續時間至16時51分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並注意安全。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

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氣象局針對臺南市、高雄市、嘉義縣發布大雷雨即時訊息持續時間至15時45分；請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，以及低能見度。

氣象局發布豪雨特報，西南風影響，易有短延時強降雨，今（６）日屏東縣山區有局部豪雨或大豪雨，高雄市山區有局部大雨或豪雨，南投、嘉義以南地區及臺中、雲林、臺東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲。

豪雨特報

影響時間：06日下午至07日上午

＊大豪雨：屏東縣山區

＊豪雨：高雄市山區

＊大雨：臺中市山區、南投縣、雲林縣山區、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、臺東縣山區