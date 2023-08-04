快看信箱！3.6萬張機票大放送　小資女真的中獎了

▲國泰航空獻禮旅客！3.6萬張台北或高雄-香港往返機票大放送。（圖／記者李毓康攝）

記者邱晟軒／綜合報導

配合香港機場管理局「飛遇世界鉅賞」機票禮遇活動，吸引全球旅客探索香港，國泰航空送出36,090張從台北或高雄往返香港的經濟艙來回機票，中獎機票還可以賺取1,000里「亞洲萬里通」里程數。抽獎結果今（4）日正式出爐，就有小資女於上午11點27分收到得獎通知，爽中免費香港來回機票。

配合香港機場管理局「飛遇世界鉅賞」機票禮遇活動，帶世界各地的旅客探索香港，國泰航空將於2023年7月25日12:00起至7月31日23:59止，送出36,090張從台北或高雄往返香港的經濟艙來回機票。中獎機票還可賺取1,000里「亞洲萬里通」里數。國泰航空將於2023年 8月 4日抽出36,090 張機票得獎者，並以電子郵件通知後續兌獎作業細節。

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▲幸運降臨！網友上午11點27分收到國泰航空機票中獎通知信。（圖／讀者提供）

就有讀者今天向《ETtoday新聞雲》透露，她在上午11點27分收到國泰航空的中獎通知電子郵件，令她欣喜萬分。信上內容可見，「感謝你參與國泰航空「飛遇世界賞」機票禮遇抽獎活動,在此恭喜你獲得台北到香港來回經濟艙機票乙張」。

國泰航空提醒得獎旅客，中獎者須於2023年8月18日(台北時間23:59)完成登錄並填寫資料。若需更改登錄資料，只需重新填寫表單，以最後一次登錄的資料為準。如中獎者有未回覆、逾時回覆、未提供領獎資訊、資料提供不完整等情形，均視同放棄中獎資格。登錄完成並確認填寫資料完整後，機票兌換編將預計於2023年8月30日寄至中獎人之電子郵件。

有登記參加國泰航空「飛遇世界鉅賞」機票禮遇抽獎活動的讀者們，趕緊打開信箱瞧瞧是否幸運中獎，或查看國泰航空官網查看完整中獎名單。