12歲男童被丟包香港！母獨自溜回大陸：為了給兒子「優良教育」

▲落馬洲口岸。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

江西一名37歲女子日前帶著兒子來到香港，將兒子遺棄在一間醫院後，自己就跑回中國大陸。在香港警方與大陸公安的合作下，女子30日抵達香港，並很快被警方逮捕，她供稱，自己會把兒子遺棄在香港，是因為聽說這樣能讓兒子獲得比較優良的教育。

根據港媒報導，女子之前從別人的口中得知，把子女留在香港可以得到比較優良的教育，所以才將目前就讀小學6年級的兒子遺棄在醫院，隨後自行返回中國大陸。

香港警方聯絡女子之後，她表示願意回來香港接兒子，接著在香港警方及大陸公安的協助下取得簽證，於30日搭乘高鐵抵達香港，並被香港警方以「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」罪名拘捕。

該名男童具有香港身分證，但父母皆非香港人，也就是所謂的「雙非兒童」（父母皆非香港居民，以生育旅行方式在香港所生的兒童）。

男童目前被安置在香港社會福利署旗下的屯門兒童及青少年院，社會福利署表示，男童健康狀況良好，情緒穩定，有參與院舍內的團體活動。

這起事件在香港引起很大關注，香港特首李家超也曾回應此事，他說，事件非常不應該，會對兒童的身心造成傷害，「每個父母生下孩子後，都應該愛護、教育、照顧好他們，發生這樣的事，我心中很不舒服。」

▼香港特首李家超。（圖／CFP）

