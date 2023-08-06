廬山溫泉恐怖空拍曝！百歲失智嬤+80人待救　消防冒險繞山路

記者高堂堯、蔡怡萍／南投報導

卡努颱風過後的強勁西南氣流帶來致災性暴雨，重創南投縣仁愛鄉，各地的救災隊伍也紛紛出動前往協助，新北市消防局特搜隊人員挺進受災嚴重的廬山溫泉區，最新空拍畫面曝光，滾滾的洪水仍不斷湧動，大量泥沙也淤積在河道，甚至直接將飯店淹掉大半；此外，新北消防與仁愛分隊需要冒險攀爬山路，越過湍急溪水，並各揹一組擔架救援無法行走的百歲失智嬤與洗腎患者下山。

▲南投仁愛鄉廬山溫泉區受到重創，新北市消防出動協助救災。（圖／新北市消防局提供，下同）



挺進災區的新北消防特搜隊指出，目前執行廬山溫泉區物資運補，與約80名受困飯店民眾後送，中午時由仁愛張小隊長帶隊（南投4人、署6人、新北15人、台中6人）合計31人出勤。

據了解，由於當地居民表示要上山只有2條路徑，原本河川下游有一座橋，但因前往的路徑都已被水淹沒、斷裂，阻擋通行；另外1條為從廬山吊橋那邊上攀繞山路，但鄰近居民表示原路徑很多也都被淹沒了，搜救人員只能克難地邊走邊找路，且由於路況惡劣，經評估無法背負救援物資上山，僅能上山勸導民眾一同下山。

新北消防回報指出，飛瀑露營區的任務6日下午1時，由台14線前往露營區帶出2位受困民眾，出勤人員（南投2員、署特2員、台中2員、新北2員）共計8人，過程中道路多處中斷，難度相當高，並於2時53分人員回程，成功將2名受困民眾帶出。