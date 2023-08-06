二位總統參選人同台！　他分析：侯友宜有板回面子、柯文哲又「丟問題」

▲國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲受邀出席台灣文化協會舉辦成立百年紀念《台灣人前進》紀錄片發表會，除了兩人互動，上台演講內容也成焦點。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，侯友宜有板回一點面子，而柯文哲又一次扮演了「最佳丟問題角色」。

游盈隆指出，侯友宜大概講了五分鐘，整體而言，態度謙恭，語調沉穩，言詞懇切，尤其最後連喊三句「團結真有力，同胞要團結」，一方面呼應蔣渭水，另一方面也不無向藍營喊話的弦外之音。如果說這是「六八政大慘案」災後重建的一次演出，那是令人印象深刻的，有板回一點面子的味道。未來能否持續給人耳目一新的感覺，正是他邁向總統之路的最大挑戰。

至於柯文哲，游盈隆說，他的表現從容，因為他對蔣渭水不陌生，此外，以職場經驗來說，他除了是急診室醫生，還兼任醫學院教授。大家都知道，從事教職必備的條件之一是，有一定程度的口語表達能力，這方面和侯友宜比起來是佔了一點便宜。

游盈隆提到，柯文哲抓住紀錄片中蔣渭水的一番談話，大意是「台灣可以在未來日華親善關係的建立上做點事情」，聯想出「台灣可以在美中關係上扮演某種角色，而不是大國棋子」。反應很快，讓與會者或眼睛一亮，或心裡一沉。深入去看，他這樣的聯想，在不自覺中流露出對台灣今日深陷中國武統危機的歷史因果與現實處境了解有限、有待加強。一廂情願的和事佬心態對眼前兩岸關係或美中台關係的合理解決，也難有幫助。從另一個角度看，他又一次扮演了「最佳丟問題角色」，未來還有戲看。