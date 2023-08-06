嗆在野「台灣的災難」　陳時中：以為譁眾取寵就能取得政權

▲陳時中今天下午出席全國台南旅外鄉親賴清德後援會活動。（圖／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

前瞻基礎建設話題成為選戰攻防焦點，總統蔡英文昨（5日）強調政府嚴守財政紀律，絕對沒有債留子孫，引發正反論戰。衛福部前部長陳時中今（6日）為民進黨總統參選人賴清德站台時表示，這次選舉很多人倒果為因、譁眾取寵，以為這樣就能夠取得政權，但這是台灣的災難。

陳時中今天下午出席全國台南旅外鄉親賴清德後援會時表示，最近他觀察台灣整體風氣，執政黨確實做得非常好，但是在野黨汙衊過去成功的政策，例如說南部的漁港花了多少錢，但大家要注意，不能光看花多少錢，要看他做多少事情、做什麼事情，有些人說省錢省錢，省到最後變成「蚊子館」，因此，應該看效益、做得好不好，綜合判斷才能決定事情好不好。

陳時中表示，台灣在疫情期間經濟成長，是世界奇蹟，然而在野黨無視該成就，污衊執政黨這樣的成績；這次選舉很多人倒果為因、譁眾取寵，以為這樣就能夠取得政權，但這是台灣的「災難」，千萬不要讓這樣的事情發生。

民進黨前主席卓榮泰則談及，民主國家政黨輪替是常態，但是現在要「下架」民進黨的是支持九二共識的「九二政黨」、每天說膨風話的一人政黨，以及股利進帳新台幣92億元的血汗老闆，如果下架民進黨，台灣可以交給他們嗎？他們都是親中的政黨，若是下架民進黨，台灣就變成一個親中的政權，恐使現在的和平穩定出現破口。

此外，參與同場後援會活動的醫師吳樹民致詞說，過去國民黨造成台灣國家認同分裂，現在不認同台灣的中國人，利用台灣的言論自由，打壓台灣人，因此，他拜託立法委員儘速立法，把「中國人」趕回去中國，不讓台灣人民用薪水養「不認同台灣的中國人」。他強調，台灣現在正面臨自由民主的分水嶺，這次選舉對於台灣來說非常重要，一定要團結讓賴清德當選，才有辦法維持台灣的民主自由。