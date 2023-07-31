神秘「巨大金屬」現蹤澳洲海灘　真相曝光推翻「馬航零件說」

▲西澳海灘出現不明巨大金屬物體，其實是印度火箭碎片。（圖／翻攝自推特@AusSpaceAgency）



記者林彥臣／綜合報導

澳洲西部朱里恩灣（Jurien Bay）日前出現一個神祕的巨大金屬圓柱體，一度懷疑是否為9年前消失的馬航MH370客機零件。澳洲太空總署（Australian Space Agency）於31日指出，這個巨大金屬，是印度火箭推進部的碎片。

澳洲太空總署在推特上發文表示，在朱里恩灣所發現的物體，極有可能是極軌衛星運載火箭（PSLV）第三級推進部的碎片，而PSLV是由ISRO（印度太空研究組織）所發射的火箭。

澳洲太空總署指出，這些碎片將繼續保存，並與ISRO取得聯繫，確認下一步動作，包括聯合國《太空條約》所規定的義務。

巨大金屬圓柱體於17日在朱里恩灣的綠頭海灘（Green Head）被發現，寬約2.5公尺、長度約2.5到3公尺，上頭還長著藤壺等海洋生物。

儘管一度被認為是2014年失聯的馬航MH370客機零件。但航太專家湯瑪斯（Geoffrey Thomas）當時就認為，這個物體可能是過去一年來，曾被發射的火箭在某個階段脫落，而墜入印度洋的火箭燃料箱，而且應該是來自印度的火箭，並可能含有有毒物質。