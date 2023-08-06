打造生態園區　兆豐銀行攜手郭國文保護野生動物

▲立委郭國文媒合兆豐銀行，支持推動「水雉生態教育園區愛護野生動物護籬計畫」，協助水雉生態教育園區的道路旁圍上護籬，讓園區內小動物們不被急駛而過的車輛「路殺」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為了維護生物多樣性，讓野生動物可安全在水雉生態教育園區生長與繁殖，立委郭國文特協助媒合兆豐銀行，借助兆豐銀行資源，支持園區推動「水雉生態教育園區愛護野生動物護籬計畫」，協助水雉生態教育園區道路旁圍上護籬，讓園區內小動物們不被急駛的車輛「路殺」而魂斷馬路上，為生態保育盡一份心力。

兆豐銀行雷仲達董事長表示，兆豐銀行為了響應聯合國永續發展目標，對保育生態及生物多樣性之承諾，將生物多樣性納入決策評估。近年來推廣永續金融商品，透過金融產品本身促進永續發展，落實ESG企業永續經營的精神。包括推廣綠色授信，引導企業關注生態系的健康和完整，支持「農林漁牧等自然資源及土地利用的永續管理」、「地域與水域生物多樣性保護」、「永續水源及廢水處理」及「綠建築」等貸款用途，希望藉由這些政策與措施，實踐聯合國永續發展目標SDG 14 保育海洋生態、SDG 15 保育陸域生態及生物多樣性之承諾，幫助客戶找到與自然和諧共生的永續發展模式，達成永續生活的精神。

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同時，兆豐銀行還致贈4組望遠鏡設備，配合園區的解說活動，讓參觀者更能體會大自然與野生動物的美麗，將保護動物、尊重生命的精神擴及更多人。當然更希望透過這次的活動拋磚引玉，讓民眾、團體或企業家關注到生態保育議題，並出錢出力愛護台灣、尋找人與自然和諧共榮，建構宜居的永續家園。

水雉生態教育園區成立23年，是很多生物居住的良好棲地，但緊鄰路邊，周邊沒有住家，因此路過的車輛，速度上總是難以控制，園區豐富的生物多樣性，有很多例如斑龜、蜥蜴、青蛙甚至鳥類，常常因著疾駛而過的車輛而魂斷馬路上，「農業部生物多樣性研究所」於12年前開始推動路殺社公民科學調查計畫，隨著民眾參與各式公民科學調查的提升，路殺社目前已累積超過6500位資料貢獻者和23萬筆以上的動物路死時空資料。

根據路殺社資料顯示，水雉園區旁的路段現已是值得大家關注的路殺熱點路段，此路段受路殺威脅的第１名是斑龜，前10名中保育類物種就佔了3種，有水雉、彩鷸與草花蛇且逐年增加。隨著民眾參與公民科學參與精神的提升，園區旁的道路是被關注的路段。