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侯友宜對日本核廢水態度大轉彎　綠委：希望他不要回台灣又失去理智

▲▼ 侯友宜赴日本自民黨部會見政調會長、「安倍接班人」萩生田光一 。（圖／記者崔至雲攝）

▲侯友宜赴日本自民黨部會見政調會長、「安倍接班人」萩生田光一。（圖／記者崔至雲攝）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜昨（1日）與日本自民黨政調會長萩生田光一見面。萩生田光一提到，福島核處理水預定今夏排入海，希望各界能以科學依據冷靜應對。侯則回應，將尊重國際原子能總署（IAEA）的判斷。對於侯友宜態度180度大轉變，民進黨立委郭國文表示，侯似乎恢復理智，但也擔心在日本恢復理智的侯友宜，回來台灣後會不會又失去理智。

對於福島核廢水處理，侯友宜2021月4月16日受訪曾表示，自己堅決反對日本福島的核廢水排入公海；核廢水排到公海裡面，一定會造成整個環境的污染、破壞生態以及魚類，「尤其我們是鄰近的國家，我們更反對福島核廢水排入。」民眾黨總統參選人柯文哲則認為，日本是負責任大國，不必擔心。

郭國文表示，侯友宜拜會邱生田光一時，秋生田詢問，關於核處理水的部分國民黨的態度到底如何？為什麼秋生田會這麼問？因為國民黨過去在國內討論美豬、福島食品時，一向是反對科學、反對國際標準的態度。

對於侯友宜態度轉變，郭國文指出，沒想到侯友宜面對日本質疑的時候，竟說他接受國際標準，侯友宜似乎恢復理智，但也擔心在日本恢復理智的侯友宜，回來台灣後會不會又失去理智。

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