長榮城市馬拉松「金門站」迴響熱烈！首位聽奧雙金選手現身

▲長榮航空城市觀光馬拉松「幼苗計畫-校園深耕巡迴」活動5日在金門高中熱鬧登場。（圖／長榮）

記者李宜秦／台北報導

長榮航空城市觀光馬拉松「幼苗計畫-校園深耕巡迴」金門站5日登場，特別邀請台灣首位聽奧雙金選手林家文到現場舉辦座談，傳達正確訓練觀念，吸引近百位金門地區的青少年參加。

長榮航空此次邀請兩屆奧運馬拉松國手吳文騫擔任總教練，率領專業團隊來到金門，為金城國中、烈嶼國中、金湖國中、金寧國中、金門高中以及金門農工等六所在地學校量身打造訓練菜單，包括紮實的暖身、繩梯、飛盤、跨欄、大隊接力等。

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▲長榮航空邀請兩屆奧運馬拉松國手吳文騫擔任總教練，率領專業團隊抵達金門進行訓練。（圖／長榮）

台灣史上第一位在聽奥網球女單及女雙項目奪得雙料的金牌選手林家文，至現場與學生交流，分享艱辛訓練過程，以及如何克服聽力障礙成為選手之路的點點滴滴，林家文以自身的經驗鼓勵學生培養持之以恆、永不放棄的運動家精神，獲得熱烈迴響。

今年長榮航空城市觀光馬拉松向世界發出邀請函，廣邀海內、外跑者以雙腳體驗台北之美，24,000個名額已全數額滿。另今年的賽事當中，新增設「10公里幼苗－團體組」，凡是13歲至16歲的參賽者報名後可自行組成5人團隊，角逐10公里幼苗團體組，優勝隊伍的選手皆可獲得NIKE跑鞋1雙。