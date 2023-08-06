尼日軍政府求助俄傭兵組織瓦格納　最後通牒到期面臨軍事干預

▲尼日軍方發動政變，尼日總統衛隊指揮官蒂亞尼（Abdourahamane Tiani）自封為新領袖。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

西非經濟共同體（ECOWAS）要求尼日發動政變的軍政府一周內恢復文官統治，在6日前釋放總統貝佐姆並讓他復職，否則將面臨軍事干預。美聯社引述分析人士消息指出，尼日軍政府已向俄羅斯傭兵組織瓦格納集團求援。

智庫「蘇凡中心」高級研究員、法國記者納斯爾（Wassim Nasr）指出，政變領導人莫迪將軍（Salifou Mody）出訪鄰國馬利期間與瓦格納一名代表會面，並提出相關要求，「他們需要瓦格納，因為瓦格納將成為他們繼續掌權的保證」。另外一名西方軍事官員也透露，有聽說尼日軍政府向瓦格納尋求幫助。

▲▼尼日政變後反法情緒高張。（圖／路透）

外傳瓦格納正在考慮尼日軍政府的要求，目前瓦格納與俄羅斯政府官員均未針對相關消息發表評論。這場會面最初由France 24披露，法國一名外交人員與三名馬利消息人士證實尼日與瓦格納接觸的消息。

就在4日，俄羅斯克里姆林宮表示，任何區域外勢力對於尼日的干預都不太可能改善現況，支持在不危及人民性命的情況下，迅速恢復正常憲法秩序。而瓦格納首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）則稱，此次政變是人民對抗西方剝削的正當反抗。

▼圖為瓦格納集團總部。（示意圖／路透）