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卡努重創沖繩！航空公司將放大機型疏運「滯留旅客最快明全返台」

▲▼端午連假桃園機場人潮,桃園機場,桃機,出國,自由（圖／記者李姿慧攝）

▲卡努颱風二襲日本沖繩，桃機往返沖繩航班受影響。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李宜秦／台北報導

卡努颱風轉彎二度侵襲沖繩，讓航班大受影響，大批台灣旅客滯留沖繩，各家航空公司今日航班仍取消，預計明日將放大機型疏運旅客，滯留旅客最快有望明日全數返台。

台灣虎航

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台灣虎航宣布，受卡努颱風路徑及外圍環流影響，基於飛行安全考量，今（8月6日）航班將需要再延後起飛，其中IT230桃園-沖繩那霸航班延後至8月7日晚間19時起飛，航班編號調整為IT2230；IT231沖繩那霸-桃園航班延後至8月7日晚間22時20分起飛，航班編號調整為IT2231，實際的航班起、降情況，將依天氣狀況調整。

華航

華航也宣布，受天候因素影響，今(6)日航班CI120/CI121桃園往返琉球延後8月7日起飛；另周一(7日)除正班機外，另加派班機疏運旅客，加開班次包括CI2120桃園飛往琉球、CI2121琉球飛往桃園。

長榮航空

長榮航空表示，因受卡努颱風影響，長榮航空今天(6日)往返桃園-沖繩BR112、BR113取消。8月7日機型將由A321-200放大為B777-300ER飛航，以協助疏運兩地的旅客。

星宇航空

星宇航空表示，由於卡努颱風再度影響沖繩地區，基於飛行安全考量，星宇航空今(6日)JX870/JX871台北-沖繩來回航班延至周一(7日)並更改班號為JX870D/JX871D。

星宇說明，周一(7日)JX870/JX871台北-沖繩來回班機時間不變；另JX870D台北-沖繩調整至16:25起飛，JX871D沖繩-台北調整至20:15起飛，並放大機型以A330neo執飛，疏運因颱風滯留於當地之旅客。

▲▼卡努颱風襲擊沖繩。（圖／達志影像／美聯社）

▲卡努颱風襲擊沖繩。（圖／達志影像／美聯社）

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