陸老夫婦吃「隔夜蛋炒飯」　1不治身亡1重症休克

▲蛋炒飯。（示意圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

江蘇省南通市一對80多歲的老夫婦因為吃了隔夜的蛋炒飯嚴重上吐下瀉，被送到醫院搶救，最終，老爺爺撿回一命，但老太太卻不治身亡。

根據《極目新聞》報導，老夫婦平常身體硬朗，但10多天前的一個晚上，兩人卻突然腹痛難耐、上吐下瀉，被家人送往醫院。兩人在當地醫院打了點滴之後病情沒有好轉，不只血壓越來越低，乳酸還越來越高，出現酸中毒的現象。

救護車凌晨將兩人轉院，但老奶奶因為病情過重，已經不治身亡。老爺爺的乳酸值也超過了10mmol/L，超出正常值5倍，陷入了休克狀態。

▼老翁重症入住加護病房。（圖／翻攝極目新聞）



值班醫生反覆詢問家屬，患者當天都吃了什麼，最後將目標鎖定的隔夜的蛋炒飯。醫生指出，「普通的腸胃炎不會這麼嚴重，患者炎症指標高，應該是細菌感染引發的膿毒症和感染引發的多重器官衰竭。」

經過一整夜的急救，老爺爺的情況有了明顯的好轉，血壓上升，乳酸值也下降到6mmol/L。之後，醫生持續老爺爺提供治療，10多天，老爺爺的各項狀況趨於穩定，順利出院。

醫生指出，夏天天氣熱，細菌繁殖尤其快，冰箱的製冷只是延緩了細菌的繁殖，加上冰箱裡還存在著嗜冷菌，對人體有害，「隔夜菜被細菌污染之後，易引發腹瀉、腦炎等。所以，冰箱裡拿出的隔夜菜一定要徹底加熱，通常煮沸2至3分鐘。」

醫生強調，對於老年人、孕產婦、孩子、慢性病人等免疫力低下的人群，要謹慎，「隔夜菜本身會產生亞硝酸鹽超標，如長期食用，會導致胃腸道損傷，甚至誘發胃腸道腫瘤等。」