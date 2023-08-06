加熱飯糰遭勸「會變胖！」他吃20年震驚了　內行嘆：同事說的對

▲不少人在購買飯糰時，都會將飯糰加熱。（圖／資料照）

網搜小組／閔文昱報導

吃著熱呼呼的飯食，是一大享受，在台灣的超商經常看見客人要求加熱御飯糰。不過，有網友近日在超商要將飯糰拿去加熱時，卻遭同事阻止「這樣吃會比較胖！」讓他相當震驚，擔心求問「是不是自己已經吃胖20年了？大家有聽過吃熱的飯糰比較容易胖的說法嗎？」貼文一出，也釣出專業網友出面解釋了。

一名網友在臉書「全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區」發文表示，超商飯糰雖然冷冷地吃也不錯，米粒也不會乾，但他比較習慣吃熱飯，因此買飯糰時都會加熱，不過前幾天他在小七買完飯糰正要請店員加熱時，同事卻連忙制止「不要加熱拉，這樣吃會比較胖！」讓他相當困惑，懷疑自己是不是已經吃胖20年了，「大家有聽過吃熱的飯糰比較容易胖的說法嗎？」

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另外，原PO也發現，超商的飯糰放在架上一整天，米飯都還是能保持Ｑ彈，但自己若把便當拿去冰，米飯就會變得又乾又硬，好奇會造成這個差異的關鍵原因為何？

▲有網友好奇，吃加熱過的飯糰是否真的會變胖？（圖／翻攝自Facebook／全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區）

貼文曝光後，馬上釣出不少內行網友出面解釋，「飯冷吃是抗性澱粉，熱量比較少」、「我有聽過欸，冷一點的澱粉熱量會比較低」、「同事說的沒錯，吃冷的飯的確不易胖，但東西一吃多還是會累積熱量喔」、「就跟地瓜一樣，冷吃熱吃，吸收不一樣」、「抗性澱粉的關係，跟壽司有點相似的概念」。

至於米飯Q彈度，網友也透露是跟米飯品種和溫度有關，「超商溫度都是在16～18度左右，自家冰箱比較冷，所以御飯糰冰在冰箱比較硬」、「溫度太低的話飯粒會變硬」、「米飯不會變硬跟米種也有關係，御飯糰用的米感覺都很好，新的龍之瞳吃起來明顯比較大粒，跟原本的越光米都是含水量比較高的米，冷藏情況下加上包裝保護，流失的水分不會那麼多」。