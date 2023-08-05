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酒駕被吊照10年！男爛醉開車連環撞又落跑　超高酒測值曝

▲洪男因酒後駕車，導致連續擦撞路旁車輛。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲洪男因酒後駕車，擦撞路旁的小貨車，又繼續往前行駛。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市中和區昨天（4日）晚間7時許，一名多年前酒駕被吊銷駕照的男子，再度酒後開車，因不勝酒力，在景新街沿途擦撞路旁車輛，仍未停下繼續行駛，警方獲報，在忠孝街巷內將他攔下，才靠近車邊就傳來濃重酒味，警方對其酒測，數值竟高達1.23mg/l。警方立即將男子帶回偵辦。

據了解，肇事的廂型車司機為67歲洪姓男子，10年前因為酒駕駕照已被吊銷。昨晚男子從中和景新街巷內停車場開出後，左轉時擦撞到停在路旁的機車，隨後又往前撞上小貨車，在忠孝街再度碰撞路旁的轎車。最後，警方獲報，擔心洪男釀成更大事故，最後在忠孝街將其攔下，並帶回偵辦。

▲洪男因酒後駕車，導致連續擦撞路旁車輛。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲洪男完全不顧及其他人安全，酒後開車亂闖。（圖／記者陸運陞翻攝）

洪男向警方坦承，昨晚因工作心情不佳，獨自在停車場內喝酒解悶，酒後打算開車四處閒晃，沒想到，酒力發作導致開車不穩，才導致連續擦撞路旁車輛。訊後，警方依公共危險罪，將洪男移送新北地檢署偵辦。並針對肇逃部分告發。中和分局呼籲，預防酒駕人人有責，民眾飲酒後切勿抱持僥倖心態駕駛車輛，才能保護自己和用路人的安全，共同維護交通安全秩序。

▲洪男因酒後駕車，導致連續擦撞路旁車輛。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警方最後在巷內將洪男攔下。（圖／記者陸運陞翻攝）

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