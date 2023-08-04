明仁會惡煞「硬插乾股」奪公司　鐵鎚重擊手指凌虐身障員工

記者陸運陞／新北報導

新北市中和警方日前接獲檢舉，宜蘭縣一名24歲朱姓男子自稱是竹聯幫明仁會成員，以插乾股方式介入人力派遣公司，除了吸收員工成為幫派成員到處砸店滋事，還欺壓、苛扣員工薪水，如有不從就押往據點，以鐵鎚猛砸手指，並阻止就醫治療，警方日前持拘票，將朱男等12名成員帶回偵辦。

▲朱男以明仁會成員自居，以插乾股方式介入人力公司經營。（圖／記者陸運陞翻攝）

警方調查，朱男打著竹聯幫明仁會名號，在宜蘭地區橫行，去年7月份，覬覦地方人力派遣公司，以強迫方式插乾股牟利，還搶奪公司經營權，並挑選機靈的員工，吸收成為幫眾，其他不想加入或有身心障礙的員工，就設局毆打或藉故扣除薪水，甚至在去年9月，誣陷員工偷竊金項鍊，夥同張姓、陳姓等4人，將員工壓制在地，由朱男持大鐵鎚重擊手指，導致粉碎性骨折。

▲米粉湯店老闆與朱男友人有糾紛，朱男指使幫眾前往砸店。（圖／記者陸運陞翻攝）

今年明仁會囂張舉辦春酒，遭到警方鎖定，朱男還不知收斂，因友人在KTV歡唱時，與宜蘭當地米粉湯店老闆起衝突，朱男為了幫忙出頭，竟指揮旗下林姓、陳姓、簡姓成員等9人持棍棒，砸毀米粉湯店，警方收集相關事證，前天（2日）在在宜蘭縣、台中市、新北市等處逮捕朱男及成員等12人，並依涉嫌恐嚇取財、重傷害、妨害自由、妨害秩序罪，移送宜蘭地檢署偵辦。

▲警方將朱男及成員等12人，並依涉嫌恐嚇取財、重傷害、妨害自由、妨害秩序罪，移送宜蘭地檢署偵辦。（圖／記者陸運陞翻攝）