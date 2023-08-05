南投風災受困洗腎患者　蔡英文：9位都已經聯絡上

▲總統蔡英文日前視察中央災害應變中心。（圖／記者湯興漢攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

卡努颱風的暴風半徑已經離開台灣，但颱風的外圍環流以及其所引進的西南氣流，卻帶給了中南部地區致災雨量，總統蔡英文今（5日）下午透過臉書指出，已請行政院長陳建仁坐鎮中央災害應變中心，同時，她也特別向國人報告救災與備災進度，表示之前傳出因風災受困南投的9位洗腎患者，「目前都已經聯絡上了」。

蔡英文向國人說明，由於卡努颱風後續所帶來的降雨，造成南投縣山區出現淹水、土石流及道路中斷的狀況。然而，目前除了苗栗縣、台南市、高雄市水災三級開設、嘉義縣土石流災害三級開設，此次災情嚴重的南投縣也已經完成風災二級開設，她強調「請當地居民務必多加注意，並隨時留意最新的防災訊息」。

蔡英文表示，南投台14線正在全力進行搶修，且大家最關心的受困洗腎患者，除了已經都連絡上，也正在陸續安排後送；至於空中物資運補，則會等天候狀況許可時來執行。

蔡英文指出，她也指示中部的第五作戰區指揮官，已經進駐南投，隨時支援地方所需人力。政府針對各地危險路段，實施了「預警性封閉」，交通部正在全力搶修各地的坍方路段；經濟部會彈性激動調度抽水機具，適時提供地方政府所需。

蔡英文也感謝所有投入防災、救災的人員，表示不論是在指揮中心，或是冒著雨勢在救災、搶通路段、抽水排水、搶修水電的同仁，大家都辛苦了，並提醒國人「颱風雖然逐漸遠離台灣，但仍要注意天氣動態。也要避免前往山區，注意安全」。