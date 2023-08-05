明霸克露便橋又被沖毀　議員盼重建時「考量豪大雨因素」

▲▼卡努颱風雖遠離，卻為中南部山區帶來豪大雨，2天內在高雄桃源區雨量已達500毫米，大雨夾帶土石流沖毀明霸克露鋼便橋。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

卡努颱風遠離但卻為中南部山區帶來豪大雨，高雄桃源區2天累積雨量已達500毫米，大雨夾帶土石流沖毀當地原住民賴以通勤的明霸克露鋼便橋，高雄市議員高忠德表示，希望公路總局能儘快搶通便道，且未來重建明霸克露橋時，設計應將豪大雨的狀況考量進去，避免道路每逢大雨就中斷，影響民生情事重複上演。

這兩天山區雨勢不斷，也增加道路搶修復原困難度，高忠德也徹夜未眠緊盯工程單位復原進度，目前根據公路總局資料顯示，高雄市轄區內10條中斷道路已經排除9條，目前僅剩明霸克露鋼便橋需待雨勢和緩，水位下降再進行搶修，預計一週內搶通。

高忠德擔憂族人生命財產保障，所幸市府提早啟動應變，感謝市長陳其邁兩年前明霸克露橋遭沖毀後，便緊急編列1000萬元預算，在勤和里至玉穗端架設2條長250公尺流籠，去年10月完工，市長上週末（7/29）也特地親自前來視察勤和里上方流籠現況，確認設備運作都正常，空勤總隊直升機也將視情況提供協助，雖然道路中斷，但目前物資及糧食不致短缺。