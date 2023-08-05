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終於能喘口氣！西南風趨緩時間出爐　一圖看下周降雨熱點變化

▲▼天氣 卡努颱風近逼 北台灣強陣風雨 遊客寸步難行 傘難撐。（圖／記者屠惠剛攝）

▲明天起強勁西南風稍緩，強降雨將稍微減緩。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

劇烈豪雨終於要稍緩了，強勁西南風明天(6日)起減弱，強降雨將減緩，不過未來一周仍有西南風影響，明天和下周一(7日)中南部山區雨勢仍大，下周二(8日)起降雨熱點出現變化，將移轉到沿海地區。

中央氣象局預報員趙竑表示，目前卡努颱風中心位置位琉球群島附近，距離台灣超過1千公里距離，扎實雲系已遠離台灣，受卡努北上，引進西南風影響台灣天氣，中南部到今天(5日)下午都還是有持續性降雨，特別是山區，中南部山區要留意有短延時強降。

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趙竑表示，今晚到明天(6日)清晨，環境仍偏西南風，中南部仍有不定時陣雨或雷雨，尤其山區降雨顯著，今晚到明天清晨北部也慢慢有局部陣雨出現；明天天氣類似，中南部持續有降雨，但量值跟這兩天相比稍微減少，其他北部山區有午後雷陣雨，東部、東南部山區有西南風過山帶來降雨狀況。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象局）

▲▼南投仁愛鄉出現驚人累積雨量，今苗栗也有強降雨，今晚到明晨中南部防不定時陣雨或雷雨。（圖／氣象局）

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象局）

針對未來一周天氣，趙竑表示，未來一周仍受西南風影響，但降雨區域範圍有點變化，周日到下周一(6日~7日)中南部降雨持續，北部山區以午後降雨為主，花東有西南風過山所帶來降雨，東南部要留意有焚風和高溫；下周二(8日)之後，一樣受西南風影響，降雨位置移動偏向沿海，山區降雨沒這麼明顯，其他地區留意午後降雨影響。

趙竑提醒，整體來說，今天西南風還是比較強，明天起西南風減弱，較強降雨會減緩，但周日和下周一中南部山區雨勢仍大，嚴防局部大雨，下周二之後降雨熱點偏沿海，山區降雨緩減，但因為前幾天累積降雨比較多，前往山區要小心謹慎。

▼下周二起降雨熱區移轉偏沿海地區。（圖／氣象局）

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象局）

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