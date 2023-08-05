屏東榮總提供350名免費篩檢　預防男性更年期+攝護腺癌

▲屏東榮總提350名供免費篩檢攝護腺特定抗原。（圖／屏東榮總提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導



屏東榮總與屏東衛生局合作，於父親節前夕舉辦「父親節關懷老爸-男性更年期，要愛不要癌」系列活動，除了泌尿科醫師分享男性更年期與攝護腺保養等議題，更提供50歲以上男性免費檢測攝護腺特定抗原、睪固酮抽血檢查，有350個名額，幫助鄉親達到早期診斷、早期治療的目的。

[廣告]請繼續往下閱讀...

屏東榮總吳東霖院長本身即為泌尿科醫師，他表示，攝護腺癌是台灣男性第五大癌症，此外男性也有更年期，傳統上男性較容易輕忽自己的健康警訊，泌尿系統疾病雖不致命，但卻很容易影響個人社交活動及全家人生活品質；尤其是發生在男性身上時，往往因為扮演家庭經濟支柱或者強者角色，經常輕忽或不肯即時就醫檢查治療，對男性健康的危害更是雪上加霜。這可能是台灣男性平均餘命78.5歲，較女性的85.1歲為低的原因之一。

泌尿科陳昱光醫師為民眾講解攝護腺保養與男性更年期等相關衛教知識，泌尿科歐詠豪醫師則是為民眾講解為卷的填寫方式，以及數值所代表的意義，會後民眾相當踴躍詢問醫師相關問題，透過衛教講座的方式讓現場的民眾了解男性保養的重要性。

參與活動的52歲陳先生表示，本身即有攝護腺癌的家族史，透過網路得知屏東榮總有免費檢驗的活動，帶著77歲的爸爸一起參加活動，希望透過這次的檢驗報告，能更了解自己的身體狀況，感謝屏東榮總辦理這次的活動。

除了今(5)日屏東榮總的活動，另有8/6、8/7在屏東縣政府，以及8/7上午於屏東榮總龍泉分院三個場次，共計提供350個名額，提供350名50歲以上男性鄉親免費檢測攝護腺特定抗原、睪固酮抽血檢查，活動詳情可洽屏東榮總臉書及官方網站(https://www.ptvgh.gov.tw/)幫助鄉親達到早期診斷、早期治療的目的。